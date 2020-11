La actriz Yassmine Othman se esposa en Vila-real a 'Cineculpable 2020'

La actriz Yassmine Othman se ‘esposa’ a Cineculpable. El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real la ha presentado este jueves como su Culpable 2020. La versatilidad, multiculturalidad, cercanía y tesón que definen el perfil de Yassmine sobre las tablas la convierten, dice la coordinadora del festival, Sonia de la Vega, en “la mejor representante que podíamos tener en esta edición, la 23ª, marcada por las situaciones excepcionales y los retos de superación constantes”. La intérprete ha recibido de mano de la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Vila-real, Anna Vicens, el pin de plata con las icónicas esposas del festival.

Yassmine Othman proviene de una familia de artistas multiculturales: española-turca-marroquí por parte de padre y franco-portuguesa por parte de madre. Una saga además poliédrica en lo que a las artes escénicas se refiere: su abuelo paterno, Abderrahman, era músico; su tía Assia, una talentosa actriz de Tánger y su madre Alexandrina, una conocida artista circense del trapecio. Con una larga trayectoria en el mundo del cortometraje y la televisión a sus espaldas (las series Estoy Vivo, Cuéntame o Centro Médico, figuran entre sus interpretaciones), Yassmine, curtida en teatro (El Mago de Oz y El diario de Anna Frank) también suma experiencia en la gran pantalla, como su reciente participación en la película Superlópez (2017).

Para Yassmine, ser la Culpable 2020 supone “todo un honor, no sólo porque es el festival de cortometrajes más importante de nuestra provincia sino también uno de los más destacados en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional e internacional”. La cara visible del certamen este año alaba los esfuerzos de la organización por mantener la cita. “Independientemente de la actual situación que desafortunadamente estamos viviendo en todos los sectores e industrias, la cultura es una de las más importantes y seguras para la supervivencia intelectual y emocional del ser humano. Gracias a ella hemos podido hacer más llevadero el primer confinamiento total y los parciales actuales”. En un intento de transformar lo negativo, Yassmine Othman se queda con el aprendizaje y las oportunidades que, dice, deja cualquier proceso de crisis. “Hemos empezado a utilizar herramientas online en nuestra industria y hoy podemos hacer una película a través de plataformas como Zoom, Skype, YouTube o Streamyard”, dice, mientras cita como ejemplos la escena grabada por ella misma vía Skype para el largometraje americano Lee'd The Way o la apuesta en marcha en su canal en YouTube de Cuéntamelo con un Café, “donde entrevisto a profesionales de la industria del audiovisual y teatral nacional e internacional”.

Y es que Cineculpable sigue avanzando en este escenario adverso marcado por la pandemia y se convierte en una de las pocas citas culturales que mantiene su formato presencial, con las proyecciones de la Sección Provincial y la Sección Oficial en el Auditori de Vila-real (del 23 al 26 de noviembre, de 21.00 a 22.30 horas), que, eso sí, ajusta su aforo y se rodeará de todas las medidas de seguridad oportunas.

El certamen también está de enhorabuena en lo que al respaldo audiovisual se refiere, y es que ha recibido a 434 obras de 42 países a concurso, un centenar más que el año pasado y a pesar del impacto de la crisis sanitaria en la producción cinéfila.

La autora castellonense Balma Peris, graduada en Bellas Artes y en Diseño 3D y Animación, firma el cartel de este año, inspirado en “el catastrófico 2020, en el que se han visto muy afectados sectores como el de la cultura y, por inclusión, el del cine” y que rinde homenaje a “esas salas que se quedaron vacías y que poco a poco se van volviendo a llenar de espectadores”, explica la ilustradora.

La concejala Anna Vicens ha recordado que desde el Consistorio se ha lanzado una campaña de apoyo a la restauración local instando a la ciudadanía a que adelante sus cenas a las 20.00 horas “para poder así llegar a tiempo a la proyección de los cortometrajes del Auditori”.