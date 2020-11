Fernando Vázquez pide osadía a Gandoy

Hasta ahora fue pieza clave como revulsivo del equipo saliendo desde el banquillo. Las tres oportunidades en cuatro partidos de Yago Gandoy favorecieron el juego del equipo y el canterano oposita así a más presencia en los planes del entrenador tras el parón de Liga. El coruñés aseguró estar satisfecho con los minutos con los que contó hasta la fecha y con su aportación al juego del equipo. "Nuestras actuaciones al equipo le están dando mucha frescura", explicó en referencia a los jugadores que salen al campo desde la banqueta. Al igual que Galán, Gandoy no se conforma y quiere ganarse la titularidad.

El centrocampista explicó ante los medios de comunicación qué le está pidiendo el entrenador para que el mejor Gandoy salga a relucir. Para Vázquez no hay duda de que el jugador debe explorar otras posiciones del campo debido a la altísima competencia que tiene en la medular con Uche, Borges o Alex Bergantiños." En mi posición hay jugadores de mucho nivel", recordó el joven futbolista. "El míster me transmite mucha confianza y sabe que no es mi posición", aseguró. Vázquez pide a Gandoy "juego entre líneas, que sea dinámico, que de pases de gol e incluso yo marcarlos. Ser intenso en defensa y muy dinámico en ataque", resumió el pelotero. Y es que Fernando Vázquez pide a Yago Gandoy osadía y un paso al frente para poder hacerse un hueco en el once inicial.

Cuentan con Rolan

Alabó Gandoy las cualidades futbolísticas de Diego Rolan. El ariete uruguayo se reincoporó esta semana a los entrenos tras haber viajado a su país para arreglar el permiso de trabajo. Con todas las dudas del mundo sobre su futuro, este viernes Gandoy afirmó que el punta es ya uno más del grupo y que podrá participar inmediatamente en los planes del míster, empezando por Guijuelo. "Depende de él. Está muy integrado en el grupo. Es un gran jugador. Si él está dispuesto y el míster lo considera, van a contar con él", confesó.

Peligro Guijuelo

Ya conoce Yago Gandoy cómo es el campo del Guijuelo. El recinto del equipo salmantino, un terreno de hierba sintética más pequeño y menos moderno que el de Unionistas, pondrá a prueba el liderato de los blanquiazules. Gandoy, que con la camiseta del Fabril pisó ya el Estadio Municipal de Guijuelo, advirtió del peligro de ese partido. "Es uno de los partidos más difíciles de esta primera fase. Ya he jugado en ese campo, y lo dominan mucho: la superficie, el bote del balón... El césped artificial nos perjudica un poco, pero no tenemos excusa y trabajaremos para traernos los tres puntos", advirtió. El Dépor jugará en la región jamonera el domingo 22 de noviembre a las 17:00h.

Alta carga física

El Deportivo está aprovechando el parón de este fin de semana para rebajar la carga de los entrenamientos y poder vaciar la enfermería. Muchos jugadores además, están bastante cargados muscularmente y pidieron que se suavizase su trabajo. Entre ellos está Yago Gandoy, que reconoció este viernes que las "palizas" físicas a las que Fernando Vázquez y Manolo Pombo está somientiendo a la plantilla son importantes. Sin embargo, resaltó el jugador que se trata de algo positivo. "La caña que nos meten es lo que nos lleva a estar con fuerza en los partidos. Es alta e intensa, pero nos viene bien", concluyó.