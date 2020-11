Se cumplen 18 años de la llegada del Prestige a nuestras costas cuando sigue pendiente el proceso en contra de la aseguradora en los tribunales de Estados Unidos. El director de la Escuela de Náutica, Felipe Louzán, defiende que el abrigo del cabo de Fisterra, la ría de Corcubión, hubiera sido la solución. Ha señalado que tenemos muchos más recursos para hacer frente a una catástrofe como aquella.

Denuncia que en aquel momento no se hizo siquiera una inspección al barco para decidir la mejor solución y ha recordado el gravísimo error de alejar el Prestige de la costa. Defiende que el abrigo del Cabo de Fisterra era la mejor opción: "O refuxio, eu creo que non hai dubida, sería no Cabo Fisterra e teño que decir que son de alí e que mais dano non se podía producir, e evidentemente si se leva o daño alí algún daño si que se podería causar evidentemente pero, tamén depende da situación. Para poner en marcha inversiones y reformas estructurales de futuro que mejoren nuestra competitividad.

Recuerda que la mala gestión del gobierno provocó que se contaminaran casi 3 mil kilómetros de costa, mil playas, más de 100 mil aves y 450 mil metros cuadrados de rocas.