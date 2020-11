El BNG presenta una emmienda a los presupuestos generales con 200 millones para la fachada marítima

El BNG en el Congreso ha presentado una emmienda a los presupuestos generales del estado para que el gobierno destine 200 millones de euros para la transformación de los terrenos del puerto interior que supondrían una cantidad equivalente a la de la deuda de la autoridad portuaria. Su diputado, Néstor Rego, ha cargado contra el gobierno PSOE-PODEMOS por privilegiar el corredor mediterráneo en detrimento de las necesidades de Galicia: "As partidas en gasto social van beneficiar a todo o mundo, tamán aqueles que teñen incrementos de investimento, no caso de Asturias, de Valencia... a pregunta é porqué a forzas políticas como Podemos ou o Psoe lles parece ben un presuposto no que se baixa ó investimento con respecto a outros elaborados por Montoro, elaborados polo Partido popular".

El Bloque pide también partidas para el enlace ferroviario de Punta Langosteira y la conxeión por tren entre A Coruña-Ferrol y A Coruña con Lugo. En total sus emmiendas supondrían destinar 300 millones más a la comarca coruñesa.

Critica que PSOE gallego y Podemos hayan apoyado sin fisuras unos presupuestos que, según sus cálculos, van a invertir en Galicia menos que los últimos presupuestos de Montoro.