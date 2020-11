El teletrabajo amenaza a los menús diarios: "Servíamos entre 60 y 80 y ahora estamos en 15"

Hora de comer en la oficina. El trabajador aprovecha el descanso para buscar un bar cercano y pedir un menú: primero, segundo, pan, bebida, postre o café por un módico precio.

Ahora, el auge del teletrabajo amenaza la viabilidad de muchos negocios locales cuya principal fuente de ingresos eran esos menús del día. Según datos de la consultora NPD Group, «la comida diaria representa el 24 % de las ventas totales del sector». Sin embargo, los hosteleros madrileños aseguran que su facturación por ese aspecto ha caído entre un 70 y un 80 %: "Servíamos entre 60 y 80 y ahora estamos en 15 o 20 en días buenos"; "antes daba en torno a 100 desayunos y ahora estoy dando 20"...

A Elena, la propietaria del bar Antorcha en Malasaña, las cuentas no le salen: "el menú va a desaparecer porque todo el mundo teletrabaja, aquí hay muchísimas oficinas y había clientes habituales que venían a desayunar y a comer... Ahora no vienen y hay días que he hecho 60 o 70 euros cuando solo levantar la persiana me cuesta 300", se lamenta antes de sentenciar: "tirando de ahorros puedo aguantar así hasta enero". Además, se ha visto obligada a cambiar su forma de trabajo: "yo no puedo hacer olla como hacía antes porque lo tiraría... Tiro de ensaladas y revueltos".

Misma situación que en otro restaurante de la Gran Vía. Roberto, uno de sus camareros, tiene miedo de que puedan cerrar: "estamos con verduras y carnes diarias para no tener pérdidas porque no sabemos si mañana podemos clausurar".

"Ya no quieren ganar, solo sobrevivir"

El presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, Antonio Galán, transporta la misma problemática fuera de la ciudad: "bares en parques empresariales como La Finca o San Fernando, zonas con empresas potentes y bastantes empleados, que viven del café diario y la comida... Es un modelo de negocio muy encorsetado y entre el teletrabajo y las limitaciones de aforo el castillo de naipes se cae abajo". Sujetar ese "castillo de naipes", insiste Galán, depende ahora mismo de ayudas directas al sector en función de la facturación que se ha perdido, como se hace en otros países de Europa.