Sebastián Mora, campeón de Europa de Puntuación, su quinto título continental

El villarrealense Sebastián Mora se proclamó este sábado en el velódromo de Plovdiv (Bulgaria) campeón de Europa de ciclismo en pista en la modalidad de Puntuación, en lo que supone su quinto título continental tras las dos medallas de oro que conquistó en Scratch y otras tantas en Madison.



El ciclista castellonense del Movistar Team se impuso con autoridad tras una carrera en el que supo colocarse en el sitio adecuado en los momentos clave y sumó puntos desde el inicio en los sprints. Cimentó su victoria a partir de mitad de la prueba, con dos triunfos más -acabó con cinco- en los pasos puntuables, que le supusieron 51 puntos, informó su equipo.



Resultó fundamental la vuelta ganada junto al italiano Matteo Donega, que se llevó la plata con 42 puntos, mientras que la medalla de bronce fue para el rumano Daniel Crista, que sumó 40.



“Quería correr hoy un poco más al ataque que en el Scratch y creo que desde el inicio se ha visto. Ya iba entrando en los primeros sprints y a las 30 vueltas he arrancado para hacer la carrera dura. Sabía que estaría muy vigilado y el grupo ha tratado de volver a cogerme, así que he buscado recuperar un poco y no perder tampoco el ritmo de los sprints para coger puntos", resumió el ciclista de Villarreal tras su triunfo.



Añadió que no se puso nervioso y supo esperar a su momento para atacar: "Nos ha costado a Donega y a mi, pero hemos acabado ganando vuelta y, a partir de ahí, sabía que lo único que tenía que hacer en las últimas 30 vueltas era controlar que nadie ganase vuelta, prestar atención a los sprints y seguir haciendo la carrera dura en la medida de lo posible", resumió.



Mora buscará este domingo una nueva medalla junto a su compañero Albert Torres en la modalidad de Madison, en la que ya se proclamó campeón de Europa en 2015 en Grenchen y un año después en Saint-Quentin.



Además, en los Campeonatos de Europa de Plovdiv la tarraconense Helena Casas se colgó este sábado la medalla de bronce en Keirin, mientras que el navarro Juan Peralta se tuvo que conformar con el cuarto puesto en la modalidad de Keirin. EFE