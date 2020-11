Vila-real activa el proyecto de ocio juvenil saludable A on? en el Espai Jove

Las Concejalías de Juventud y Sanidad han activado este fin de semana el proyecto A on?, un espacio de ocio juvenil saludable para las tardes de los viernes, sábados y domingos (de 17 a 21 horas), exclusivo para adolescentes y jóvenes de Vila-real. Esta iniciativa, que se lleva a cabo en las instalaciones del Espai Jove, se presentó a principios del mes de marzo, poco antes del confinamiento, y su puesta en marcha se aplazó hasta poder garantizar su desarrollo con todas las medidas de prevención anti covid-19.

Así, este fin de semana ha abierto sus puertas A on?, “un lugar de encuentro juvenil en el que se anima a los jóvenes a crear y auto gestionar su tiempo libre”, con el acompañamiento y dinamización de un equipo de educadores, tal y como explica el responsable de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), José Gisbert. El proyecto está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años y por su puesto se desarrolla en un espacio libre de covid-19, alcohol, tabaco y demás drogas. En este sentido, Gisbert recuerda que el aforo cumple la normativa establecida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y se garantizará el uso de mascarilla, mantenimiento de distancias y control de asistentes para minimizar el riesgo de contagio. El acceso a este espacio se realiza por la puerta del Espai Jove situada en el Paseo de la Estación, número 68.

Asimismo, desde la UPCCA se fomentará el valor de la responsabilidad social en un momento como el actual ya que “A on? será también un espacio también educativo”. Gisbert afirma que “entendemos que hoy, más que nunca, urge que los adolescentes y jóvenes dispongan de un lugar para encontrarse que ofrezca las máximas garantías de seguridad y confianza, tanto para ellos como para sus padres o tutores. Si no disponen de estos espacios, los buscarán ellos con el riesgo de que no cumplan las condiciones saludables y de protección que requiere la situación de pandemia que estamos viviendo”.

Por su parte, la concejala de Juventud, Anna Vicens, recuerda que "la juventud está expuesta a muchas experiencias y tiene a su alcance una gran cantidad de información gracias a las nuevas tecnologías que a veces les llevan a utilizar su tiempo de forma inadecuada y a hacer un uso excesivo de las redes sociales. Con el objetivo de combatir problemas como la falta de relaciones sociales, el individualismo o la tendencia a las conductas adictivas, se ha diseñado un proyecto de ocio alternativo y gratuito, dando protagonismo a los propios jóvenes”. La responsable de la Concejalía de Sanidad, Silvia Gómez, también ha incidido en que uno de los objetivos es "buscar un ocio para los jóvenes que nos permita trabajar en la prevención del consumo de drogas y alcohol y otras conductas adictivas".