'El Cid', la primera superproducción española para Amazon Prime con murcianos de primera fila

Amazon Prime Video ha puesto fecha al estreno de El Cid, la ambiciosa serie española de Zebra Producciones para la plataforma, formará parte de sus contenidos a partir del viernes 18 de diciembre. Los cinco capítulos de su primera temporada tendrán una gran difusión y se verán en más de 240 países del mundo.

En la Región de Murcia la noticia ha creado gran expectación, ya que muchos de sus actores son de la tierra, comenzando por el protagonista, Jaime Lorente, que encarnará la figura de Rodrigo Díaz de Vivar. Pero no es el único, en la producción también participan otros actores murcianos como Ginés García Millán (Puerto Lumbreras) y Daniel Albaladejo (Cartagena). El reparto lo completan Carlos Bardem, Elia Galera, Alicia Sanz, José Luis García-Pérez y Juan Echanove, entre otros. Todos ellos encabezando esta superproducción española, una de las series más ambiciosas de Amazon que cuenta "la historia del hombre detrás de la leyenda", la historia de Rodrigo Díaz de Vivar.

Ginés García Millán, actor que interpreta al Rey Ramiro de Navarra, y Daniel Albaladejo, que lo veremos en la piel del Maestro Orotz, han estado en el programa Hoy por hoy Murcia donde hemos hablado y bromeado sobre la serie.

García Millán, que estos días se encuentra en México ultimando el rodaje de otra de sus películas, se ha puesto el despertador (por esto de la diferecia horaria) y ha participado en directo junto a su amigo y compañero de reparto en 'El Cid', Daniel Albaladejo, que nos ha atendido desde Madrid, donde estos días compagina su trabajo en el teatro con su incorporación a la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó', de TVE.

Ambos han coincidido en que la de 'El Cid' es una serie hecha con mucho amor y con muchas ganas "y eso se va a ver reflejado en la pequeña pantalla", han resaltado. Además aseguran que el rodaje fue duro y mágico a la vez, "no hace mucho reímos los dos recordando el rodaje, fue brutal", nos dicen. Tanto a Ginés como a Daniel no les falta sentido del humor "el próximo año el Ginés y yo subimos a hombros a los Caballos del Vino de Caravaca por la cuesta", ha bromeado el de Cartagena después de comentarles que podrían ser los candidatos perfectos a pregoneros de una celebración internacional que al igual que ocurre con El Cid, se mueve entre la leyenda y la historia. Experiencia no les falta ya que durante el rodaje se han tenido que curtir en mil batallas, espadas, caballos y castillos.

El actor murciano Jaime Lorente será el protagonista de la superproducción española para Amazon Prime Vídeo en el papel de Rodrigo Díaz de Vivar -El Cid- / Amazon Prime Vídeo

Amazon Prime Video tenía previsto estrenar El Cid, su primera superproducción española, en el último trimestre de 2020, tal y como nos comentaron ambos actores en el programa Hoy por hoy durante el confinamiento. La crisis del coronavirus, como ocurrió con tantas series, afectó al rodaje, que tuvo que suspenderse. Finalmente será este mes de diciembre cuando podamos disfrutar en la pequeña pantalla de la historia del hombre detrás de la leyenda, tal y como señala la sinopsis oficial de la serie.

Si no estás muy puesto en el tema, puedes buscar la serie de dibujos animados sobre la figura de este personaje al que han colgado varias etiquetas: héroe, traidor y leyenda. La serie de dibujos animados cuenta la historia del personaje siendo niño 'Ruy, el pequeño Cid' y fue emitida en TVE a comienzos de los años 80. Otra opción es lanzarse directamente a algún buscador de Internet tecleando su nombre o estrujarte un poco más la cabeza y buscar alguna de las muchas obras literarias que se han escrito sobre ‘El Campeador’.

El tráiler de la serie ha revelado algunas de las imagenes de la primera temporada de 'El Cid' donde aparecen los tres actores murcianos / Amazon Prime Vídeo

Otro consejo que te puede venir bien, sobre todo si te conviertes en un seguidor o seguidora acérrimo de la serie es que anotes el lugar donde se supone que están enterrados sus restos, aunque en esto también le acompaña la leyenda. A lo largo de los años ha habido varios lugares considerados como la tumba del Cid, como la Catedral de Valencia, donde lo enterró su esposa, Doña Jimena o diferentes puntos de Europa. Pero hoy en día se considera que la última y más oficial tumba del Cid está en la Catedral de Burgos, concretamente en el crucero del templo.

También existen visitas guiadas a la catedral de Burgos donde El Cid es el protagonista o rutas en bicicleta de montaña. El Camino del Cid es un itinerario turístico, cultural y deportivo que vertebra el paisaje, el patrimonio y la Historia de ocho provincias de España, siguiendo la ruta que Rodrigo Díaz de Vivar realizó entre Burgos y Valencia, donde se nos dice que murió y donde recibió una primera sepultura.

Por el momento, y hasta el 18 diciembre, habrá que conformarse con el tráiler oficial que ha compartido Amazon Prime de la ficción en la que podemos ver a un jovencito Ruy y su transformación en el líder militar de la Reconquista más conocido como El Cid Campeador empuñando la espada Tizona.