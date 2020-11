Trabajadoras del sexo denuncian que la ordenanza que va al próximo pleno solo las criminalizará y desprotegerá

Colectivos de trabajadoras del sexo denuncian que la próxima aprobación de la ordenanza contra la mendicidad y prostitución de Alicante, que irá al próximo pleno de finales de noviembre, solo contribuirá a un aumento de su criminalización y desprotección. Y creen que las mafias, lejos de ir desapareciendo, aumentarán.

Tanto desde Marea Blanca de les Comarques del Sud del País Valencià, como desde Otras, Sindicato de Trabajadoras del Sexo, denuncian en Hoy por Hoy Alicante que no se haya contado precisamente con estas asociaciones, que son las que están en contacto con las personas de la calle y conocen el problema y lo que sucede en las distintas ciudades.

Vera, delegada en Murcia de Otras, Sindicato de Trabajadoras del Sexo, advierte de que esta ordenanza va a romper el vínculo de confianza que existía entre estas personas con la policía. Ya no podrán llamar a los agentes cuando estén en una situación de riesgo por miedo a verse sancionadas y no se denunciarán los casos de trata, que suponen una media del 14% de las mujeres que se prostituyen. "Van a quedar solo los malos clientes y ellas tendrán menos tiempo para detectarlos". También aumentarán las violaciones y los robos a prostitutas, asegura.

Por su parte, Toñi Molina, portavoz de Marea Blanca, cree que esta normativa que propone el bipartito "esconde lo que no se quiere ver: la pobreza y la prostitución", y que se hace un uso discriminatorio de los espacios de Alicante, en función de disponer o no de dinero.

También ven dudoso que la ordenanza fije sanciones para prostitutas e indigentes e incluso dé una vuelta de tuerca a la norma, y contemple jornadas de trabajos de hasta cuatro horas diarias en beneficio de la comunidad, algo que creen que los "estigmatiza más" y de cuya legalidad dudan, al no venir asociado a una sentencia, y por eso están estudiando con sus abogados.

Añaden que la ordenanza se centra solo en lo que se ve, y hay un número muy reducido de trabajadoras del sexo que ejercen en la calle. Esas "solo son la punta del iceberg", opinan. "El tema del sexo ha cambiado mucho", dicen, pues hoy día se recurre a pisos, clubs, líneas telefónicas y muchas otras vías que no se ven afectadas por esta ordenanza, y por ello, creen que esta norma no eliminará la raíz del problema. Recuerdan que muchas de estas mujeres que trabajan en la calle, desde la pandemia "han de echar más horas en la calle, bajar los precios y hacer servicios que antes no harían.

Y entienden además que no se pueda defecar en la vía pública o utilizar las fuentes públicas para asearse, pero entonces el Ayuntamiento debe dotar la ciudad, dicen, con aseos público o con duchas y lugares para adecentarse quienes no tienen un hogar. Por eso, reclaman la implicación de los municipios, con ayudas, tests de ETS y una verdadera cobertura sanitaria.

