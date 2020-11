Alumnas del entrenador de Betxí: la sala de masajes era "pasaje del terror"

La cuarta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Castellón por abusos sexuales cometidos presuntamente por un entrenador de gimnasia de Betxí ha acogido este martes la declaración como testigos de varias alumnas del acusado, entre ellas una que habría sido víctima de abusos en una sala a la que las niñas se referían como "el pasaje del terror".

La sesión ha arrancado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial con la declaración de dos menores que han testificado a puerta cerrada.



Tras ellas han declarado varias testigos propuestas por la defensa del acusado que fueron alumnas suyas y también compartieron entrenamientos años más tarde y han explicado que el acusado hacía masajes a sus alumnas -pese a no tener titulación- cuando tenían lesiones o sobrecargas musculares y han asegurado que se hacían en presencia de otras personas, sin notar nada fuera de lo habitual.



Como testigo también ha declarado la directora técnica de la Federación Valenciana de Gimnasia Artística, quien ha indicado que cuando se denunciaron los hechos "no conocía mucho" el protocolo sobre abusos sexuales de la entidad, y ha asegurado desconocer si se "hizo algo" por parte de la Federación cuando se tuvo conocimiento de la denuncia de las menores del club de Betxí.



Del mismo modo se ha leído el testimonio de otra mujer -que no ha podido acudir a sede judicial por motivos de salud- quien fue de niña alumna del acusado y que ha relatado que era "agresivo verbalmente" y le tenía "miedo".



El mismo testimonio ha explicado que el acusado ponía su pierna entre las suyas para hacerle masajes y empezaba a notar "movimientos desagradables" que ella interpretaba como una masturbación" por lo que rehuía estas prácticas que se realizaban, cuando ella y sus compañeras tenían unos 9 años, en un cuarto donde había una lámpara de calor y al que las niñas se referían como el "pasaje del terror" o el "pasaje de las tinieblas".



Durante la sesión ha comparecido igualmente un perito, con formación de quiromasajista, presentado por la defensa del acusado, quien ha indicado que enseñó al acusado técnicas de masaje para que pudiera hacérselos a las niñas "para ayudarle y para que las familias se ahorraran dinero".



Al mismo tiempo ha asegurado que para hacer masajes en los gemelos -prácticas habituales que han relatado las niñas- es necesario "fijar" la pierna y podría hacerse esto entre las piernas de quien da el masaje, sin embargo ha dicho que no es "ortodoxo" colocar el pie de la persona a quien se masajea sobre el pene, extremo que relataban las menores denunciadas y las testigos.



Del mismo modo han declarado dos peritos médicos del Instituto de Medicina Legal de Castellón quienes han sido preguntados sobre la posibilidad de que se pudiera confundir un pene erecto con una hernia inguinal, ya que la defensa del acusado indicó en la primera sesión que la hernia de la que fue operada en prisión pudo confundir a las menores, y han contestado que entre estas dos cosas hay "diferencias sustanciales".



Otro de los peritos, que examinó al acusado en dependencias penitenciarias y elaboró un informe a petición de la defensa, se ha referido a los rasgos de personalidad del acusado y ha indicado que encontró un "perfil normal en términos clínicos".



Este perito ha indicado que el acusado no presenta "desviación" y que no tiene "rasgos definitorios de un agresor sexual", por lo que, a su juicio, "es improbable que incurriera en conductas como las que se están juzgando en autos".