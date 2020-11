Ortuzar: "Podemos distorsiona las reglas del juego. Sánchez tiene que pegar un golpe en la mesa"

El presidente del EBB del PNV ha sido muy crítico con la actitud de Podemos en la negociación de los presupuestos, dice Andoni Ortuzar que la enmienda antidesahucios de Podemos junto a Bildu y ERC resulta "sorprendente". En una entrevista en La Ventana Euskadi, Ortuzar le ha recomendado a Sánchez que pegue un "golpe sobre la mesa en el Consejo de Ministros, así no se puede continuar, están distorsionando las reglas del juego y las relaciones con otros partidos, esto no es bueno para el gobierno de coalición, no se puede estar en misa y repicando"

Ortuzar cree que el beneficiario del ruido mediático de los últimos días es Podemos: "Yo creo que lo que han pretendido es arrumbar cualquier posibilidad de acuerdo del PSOE con Cs, no vaya a ser que les guste hablar y pactar, y Podemos se quede fuera en una próxima legislatura".

Socio preferente

Sobre la mano tendida de Sánchez al PNV como socio preferente, afirma Ortuzar que "no consuela que te tilden de socio estratégico si luego no va acompañado de hechos. Estamos un poco mosqueados, el grado de cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno deja mucho que desear". Eso sí, a pesar de que hay acuerdos incumplidos de la anterior legislatura, Ortuzar dice que la situación actual no está para que el PNV diga no a los presupuestos.

Ortuzar también ha sido muy crítico con EH Bildu. Ha acusado a la coalición soberanista de plagiar algunas de las enmiendas de los presupuestos: "Hay enmiendas que son nuestras, infraestructuras viarias, pasos a nivel, soterramientos, es más, son enmiendas de legislaturas anteriores, que ahora por arte de birlibirloque con el mismo enunciado, Bildu las ha convertido en suyas". Sobre la situación política en Euskadi, Ortuzar ha acusado a la izquierda abertzale estar cerrada en banda, "aquí es imposible hacer nada con ellos", en Madrid y Navarra "son los campeones del diálogo".