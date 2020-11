Abad ya ve al Deportivo "adaptado a la categoría de barro"

Después del parón, y tras cuatro jornadas disputadas, el Depor reanudará la competición el próximo domingo (17:00h, Carrusel Deportivo Coruña) ante el Guijuelo en la provincia de Salamanca. Los de Vázquez se enfrentarán a un rival fuerte en su campo y que espera al Deportivo en una cita histórica para ellos. Las dimensiones del campo, el viento y la superficie sintética del Municipal de Guijuelo condicionarán el partido. "Nos podemos esperar un partido trabado. Ellos van a intentar aguantar todo lo posible para hacernos daño a su manera", advierte el portero Carlos Abad. Para él, lo importante es que el equipo sea "competitivo" para salir airosos del difícil compromiso del domingo. "Es un partido para ser competitivo. Las condiciones nos van a limitar", asegura.

Al contrario que en la semana de preparación del duelo ante Unionistas (también en sintético), el Depor en principio no ha señalado ninguna sesión de entrenamientos en el campo de hierba artificial de San Tirso. Abad explica que no por entrenar durante la semana en sintético se garantiza jugar mejor en dicho campo. Así las cosas, Abegondo se mantiene como centro de los entrenamientos antes del viaje a tierras salmantinas. El desplazamiento será el más largo que tenga que realizar el Deportivo en esta primera fase del campeonato (512 km aproximadamente).

Se ha hablado mucho de cómo afecta jugar en hierba artificial a jugadores, sobre todo de campo. Desde el prisma del portero, Carlos Abad asegura que también hay cambios significativos. "Los porteros lo notamos. Sobre todo en el golpeo. El balón bota diferente y cambia bastante", comenta el canario.

Adaptados a la categoría de "barro"

Son cuatro jornadas, en las que los puntos permiten al Depor mandar en solitario en el grupo. Para Carlos Abad, los números y el tiempo transcurrido desde el inicio de la Liga permiten asegurar que el Depor ya está plenamente adaptado a la Segunda División B. "Después de un pequeño tiempo de adaptación ya estamos viendo lo que nos vamos a encontrar. Ya estamos adaptados a lo que llamamos categoría de barro. Hay que remangarse y trabajar por cada punto", añade.

"El parón nos ha venido bien a nivel grupal, por el problema de lesiones que teníamos para ir recuperando gente", explica el cancerbero. Para él, también ha sido positivo tener un fin de semana de descanso. "A mi me ha venido bien para seguir metiéndole caña y ya estamos preparados". No será el primero de los parones de Segunda B. En diciembre, el equipo no tendrá liga durante tres semanas, algo que Abad ve bien pensando en utilizar fechas para disputar posibles partidos aplazados debido a la pandemia.

Muy seguro con la defensa

Carlos Abad es el portero menos goleado del grupo. Sólo recibió un gol en el primer partido de Liga, ante el Salamanca. Desde entonces, ha defendido el arco sin encajar. Destaca el ex del Tenerife que "me siendo bastante reconfortado con el equipo. Me siento arropado. No solo la defensa, sino todo el equipo. Tenemos un equipo muy implicado".