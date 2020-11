Los carriles bici, una incógnita en los presupuestos de Almeida para 2021

A pensar de la fuerte demandada social, encabezada por asociaciones ciclistas, ecologistas y vecinales, el Ayuntamiento sigue pasando de puntillas a la hora de afrontar la ampliación de los carriles bici de la capital. Hace apenas tres días, miles de personas se manifestaron en bici por las calles de la ciudad exigiendo la puesta en marcha inmediata de estas infraestructuras.

En el anteproyecto de presupuestos que Almeida y Villacís presentaron este pasado lunes, sólo se menciona la construcción del carril bici del Paseo de la Castellana. Es uno de los proyectos incluido en el epígrafe “Infraestructuras de la movilidad” sin embargo, no lleva aparejado ninguna partida presupuestaria. Otras obras incluidas en este mismo apartado, como el soterramiento de las A-5 o la ejecución del nudo norte de la M-30, si cuentan con una dotación económica. Fuentes municipales aseguran que no figura esa partida presupuestaria porque ni siquiera se ha redactado el proyecto, con lo que todavía no se puede cuantificar cúal será su coste.

Para el principal grupo de la oposición, Más Madrid, resulta incomprensible que un carril bici tan ampliamente demandado y cuya construcción se ha aprobado en el Pleno en varias ocasiones, la última el pasado 20 de octubre, no cuente en estos momentos con presupuesto municipal para 2021, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha podido hacer unas cuentas expansivas tras levantarse las limitaciones al gasto.

El grupo municipal cree que el alcalde vuelve a incumplir los Pactos de Cibeles, que contemplan además de la construcción de este carril, la ampliación de los carriles bici provisionales de la capital, más allá de los 12 kilometros que se pusieron en marcha tras la desescalada y dar continuidad al Plan Director Ciclista.