Madrid ultima un plan para el puente de diciembre y Navidad e insiste en poder hacer test en farmacias

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que ultiman una estrategia de cara a las Navidades y al puente de diciembre de los días 7 y 8. Este viernes tienen la intención de comunicar a los madrileños si podrán moverse o no y qué se podrá hacer y qué no. El consejero ha dejado abierta la posibilidad de cerrar la Comunidad de Madrid por días en el puente de la Inmaculada, como se hizo en los últimos lunes festivos, algo que, ha recordado, ya fue "una excepción permitida" por Sanidad. "Serán medidas prudenciales por la singularidad del puente de diciembre", ha asegurado Ruiz Escudero. En todo caso, será este viernes cuando se anuncie si decide o no cerrar perimetralmente la región durante este puente de diciembre, según ha avanzado el consejero de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos. "Vamos a tratar de anunciarlo este viernes por las decisiones que hay que tomar en cuanto a movilidad", ha señalado. El consejero regional ha subrayado que durante estas fechas "es cuando se detecta una movilidad" muchas veces mayor "hacia Madrid" y ha remarcado que tomarán la decisión "según criterios técnicos".

Los test en las farmacias

Sin dar más detalles, ha explicado que se va a estudiar también hacer test en farmacias, una petición en la que ha insistido el vicepresidente Aguado: "Necesitamos que el Gobierno de la nación nos autorice a realizar test en las farmacias", ha insistido. "Intentamos por todos los medios que el ministro Illa lo autorice. Ya se hace en otros países, se va a trasladar al consejo interterritorial de salud porque es imprescindible llegar al mayor numero de madrileños antes y después de Navidad. Cada día que pasa es un día que perdemos frente a la pandemia. Hemos perdido cinco meses para hacer PCR en origen para garantizar una entrada segura. Pido a Salvador Illa que rectifique y recapacite". En la misma línea, el consejero de Sanidad, por su parte, ha asegurado que pretenden llegar al mayor numero de madrileños posible, y por eso quieren hacerlo a través de la red de 2.900 farmacias que hay en la región: "Es fundamental: todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid va en la misma línea".

Incidencia acumulada por debajo de los 300 casos

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de que la incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue bajando en esta comunidad, y ha pasado de 328 a 297 (por debajo de los 300 por cada 100.000 habitantes). Enrique Ruiz Escudero ha destacado que esta cifra se sitúa "muy por debajo de la media nacional, que está en 475" y sitúa a Madrid "entre las cinco mejores comunidades autónomas", con "una bajada superior al 60% respeto a septiembre".

El consejero ha destacado que baja la incidencia acumulada en todos los municipios de la Comunidad respecto a la semana pasada. "Todos los municipios de la Comunidad de Madrid con mas de 50.000 habitantes tienen una incidencia por debajo de los 400 casos, menos Collado Villalba (416). Además, por debajo de los 300 casos están 16 municipios madrileños.

Sobre Madrid capital, los últimos datos se sitúan en los 280 casos por cada 100.000 habitantes cuando hace 15 días era de 349. Todos los distritos están por debajo de los 350 casos.

Hay 2.397 pacientes hospitalizados (397 de ellos en UCI), lo que supone un descenso del 36% respecto al pico máximo de ingresados en esta segunda ola.

Serocol, el estudio serológico en las aulas

El consejero ha anunciado que se va a poner en marcha un estudio serológico en medio centenar de colegios madrileños. "el primero del mundo", según ha explicado, que se hará en tres etapas y consistirá en una prueba rápida en sangre tomada en el dedo.

El responsable de Sanidad ha pedido "prudencia" y mantenerse "alerta", porque cuando se permiten alegrías el virus responde. "Pide a los madrileños responsabilidad y compromiso", ha dicho.