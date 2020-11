'Asombro', por Emilio Ivars

ASOMBRO

Llevo ya 28 años, camino de 29, en mi profesión docente como maestro. Se dice pronto; aunque a veces pienso -no te voy a engañar- que es como si fuera ayer. Entre otras cosas porque, imagino que al igual que tú, mantenemos la capacidad de asombro intacta en sus dos vertientes: en la de esa gran admiración que nos generan proyectos, personas, tecnologías, momentos... y en la de esa monumental extrañeza (acompañada, en ocasiones, de decepción) que nos producen otras historias, decisiones, palabras y, también, personas.

Hoy quiero compartir contigo una reflexión sobre ese ASOMBRO que nos genera, últimamente, tantas sensaciones extrañas en la educación; sí, céntrate en ese ámbito en el que, a diario, dejas a tus hijos en nuestras manos para que alcancen el pleno desarrollo de su personalidad con respeto a los principios democráticos de convivencia y a las libertades y derechos fundamentales, como dice nuestra Constitución. Casi nada.

Escribe en esta, nuestra pizarra, la palabra de hoy: ASOMBRO y, junto a ella, intenta anotar alguna de esas circunstancias o momentos relacionados con la educación en los que no entiendes nada, en los que pides a gritos que alguien con cordura aparezca de donde sea o en los que quienes deciden, deciden retrasar sus decisiones. Vaya enredo que te acabo de hacer con las palabras.

El primer asombro. Estoy convencido de que, sabiendo lo que está pasando en estos días, has escrito algo -no sé de qué manera lo habrás puesto, pero seguro que aparece- sobre la nueva ley educativa. Una ley necesaria, tú lo sabes, pero una vez más te asombra que los grandes partidos no hayan sido capaces de acordar unas mínimas líneas comunes y nos condenen (por la intransigencia, fundamentalmente de la derecha política), de nuevo, a no saber lo que durará la nueva ley. Ojalá sea lo máximo posible. Sería lo mejor para todos: padres, madres, alumnado y profesorado.

Sobre esa nueva ley igual has pensado algo también sobre la cantidad de bulos y mentiras que circulan, interesadas muchas de ellas. Haces bien en recordarme que vaya siempre a la fuente y no nos creamos lo primero que nos cuentan. Bastante tienes ya, tenemos ya, en asombrarnos sin las dichosas mentiras.

Segundo asombro. Veo que has anotado en la pizarra algo sobre hipocresía, esa cualidad que tienen algunos en expresar, fingidamente, lo contrario de lo que piensan o de lo que hacen. Imagino que lo dices por ese partido naranja que está en el gobierno de la Región de Murcia, ese gobierno que aprobó -antes de comenzar este curso- que tus hijos, tus nietos no podían ir todos los días de la semana a clase. En algunos casos, como el Bachillerato, tus hijas e hijos van la mitad de los días a clase. Sí, eso lo aprobó este gobierno de PP y Ciudadanos.

Y te levantas el otro día con la noticia, aquí en la Cadena Ser, de que medio gobierno planteaba de cara a los presupuestos de 2021 una línea roja, naranja, llámala como quieras, en la que pide la vuelta a la presencialidad. Te preguntaste enseguida... ¿están locos estos romanos? ¿no son los mismos que tomaron la decisión de dejar a los chiquillos en casa? Y te asombras de nuevo, porque te entran las dudas. ¿Es buena o no la decisión actual de no tener que ir todos los días a la escuela? ¿Por qué esperar a 2021 para la presencialidad al 100% si faltan 2 meses aún? Tú eres de los que piensan que si las cosas son para mejor, hagámoslas, sin esperas. Es lo que te decía al principio, hay gente que te asombra porque tienen que decidir, pero retrasan la decisión no sabemos por qué.

Espera, que veo que has puesto un x2 ahí en la pizarra al lado de hipocresía. Ahhh, amigo, que el otro día en la Asamblea Regional se aprobó que se tenía que volver a la presencialidad pero los partidos del gobierno no votaron a favor. Como lo oyes, PP y Ciudadanos votaron NO. Y mira tú por donde que hoy, sí, hoy, Ciudadanos -que forma parte del gobierno regional- le va a preguntar al Presidente, en la sesión de control a su gobierno en el parlamento, que cuándo piensa llevar a cabo la moción que se aprobó y que los dos votaron en contra. Asombro mayúsculo el que me transmites; me dices que roza el absurdo y estoy de acuerdo contigo. Seguro que piensas que cómo se le ocurre preguntarse a sí mismo (son gobierno) que cómo van a hacer que los chiquillos no se queden en casa un día a la semana si ha votado en contra hace unos días. ¡Asombroso!

Es lo que hay, me dices. No dejes nunca de asombrarte, para lo bueno y para lo malo. Asombrarse es señal de estar vivo, despierto, activo y, sobre todo, bien informado. Nos quedan días por delante, sabes bien, de asombrarnos y mucho. En este caso, ojalá sea para sentir admiración y no vergüenza.

Nos vemos en la próxima pizarra.