José María Calero, abogado de Pedro San Ginés, habla en SER Lanzarote

En el segundo día del juicio por la incautación de la planta desaladora del Plan Parcial de Montaña Roja, la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, María Luisa Moreno, ha decretado la anulación del mismo, reconociendo falta de competencias para vistas en las que se piden penas superiores a 10 años y anunciando la remisión del caso a la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En dicho caso, figuraban como acusados el ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, el ex secretario de la institución, Francisco Perdomo, y el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.

El abogado de San Ginés, José María Calero, ha explicado en los micrófonos de SER Lanzarote que "siempre se da por supuesto que hay errores que no se producen. De alguna manera das por hecho que eso está bien determinado".

Por otra parte, continúa el abogado de la defensa, "cuando nosotros preparamos el escrito de defensa advertimos ya que Club Lanzarote no está, se ha apartado del procedimiento, que el Minsiterio Fiscal pide el sobreseimiento, y que las personas físicas que pretenden mantener la acusación no cuentan con una resolución judicial que admita su personación como acusación popular".

Además, ha añadido que "si se hubiera estimado, como espero que estime la Audiencia, la falta de acusación con legitimación procesal, igualmente habría terminado el juicio. No hay una prelación de qué es primero y qué es después".

Respecto a la declaración del exsecretario del Cabildo de Lanzarote, Francisco Perdomo, Calero ha explicado que "que no había un informe escrito previo ya lo había dicho el secretario antes también. Dijo que igual si hubiera tenido que tomar una decisión se habría reforzado con un informe escrito, pero que no lo exigía la Ley".

No obstante, el letrado de la defensa cuestiona que "en cualquier caso, me llama la atención que, de todo lo que se dijo en aquella sala, que había una entidad privada que estaba vendiendo agua a terceros sin autorización a precios abusivos, que eso generaba la imposibilidad de control público del agua y la salubridad, que eso continuaba en el tiempo, con requerimientos, que se había pedido por todos los medios,...todo eso no sale", y añade que "desde mi valoración, no me cabe ninguna duda de que Pedro San Ginés actuaba en defensa del interés público".

Además Calero argumenta que "en la prevaricación hay un funcionario que hace un disparate porque le da la gana y por su interés, por su voluntad y a sabiendas de que le han dicho que no lo puede hacer. Ésa es la prevaricación. ¿Qué tiene que ver eso con lo que ha pasado aquí?".

Respecto al recorrido del caso, que será remitido a la Audiencia Provincial, Calero ha explicado que puede tardar y depende de la congestión y los recursos de que se dispongan, aunque avanza que "no creo que antes de verano nos puedan señalar otra vez para vista".