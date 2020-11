José Mercé: "Mi nuevo disco será como volver a mis inicios"

José Mercé recibió en año pasado el ‘Disco de Diamante’ que acredita más de 1.000.000 de discos vendidos a lo largo de su carrera, sin duda todo un logro para un cantante de flamenco. Debutó en 1968 y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos y transmitir el flamenco de una manera abierta llevándola a su máxima expresión, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y sin perder la esencia y la profundidad del cante.

Con una carrera como pocos, ha sabido mantener la esencia pura del cante, aun mezclándolas con versiones de aire flamenco de artistas tan conocidos como Luis Eduardo Aute, Victor Jara, Manu Chao, Pablo Milanés o Joan Manuel Serrat. Ese estilo tan propio que ha sabido transmitir ha hecho que su música haya llegado tanto a la audiencia flamenca como a un público joven.

Con 18 álbumes editados hasta la fecha, José Mercé no para y tiene previsto lanzar en breve un nuevo trabajo autobiográfico, después del éxito del disco editado en 2018 junto al guitarrista flamenco Tomatito (guitarrista de Camarón), que tantos éxitos ha cosechado. Las fechas se han visto modificadas debido a la pandemia y posiblemente salga a la luz en el mes de febrero de 2021 y que irá acompañado con una gira que comenzará en el mes de abril. “Será como volver a mis inicios. Si la covid lo permite, esos serán los planes previstos” nos explicaba Mercé.

La gira ‘Entre Verea’ llega a Alicante este domingo 22 de noviembre, al Auditorio ADDA acompañado por la guitarra de Antonio Higuero y como segunda guitarra a un jovencísimo Manuel Felpa que conoció en el programa de televisión ‘Tierra de Talentos’ en el que él es miembro del jurado. En la gira además de un repaso de sus grandes éxitos, no faltarán palos más clásicos del flamenco como una malagueña, una soleá, unas seguiriyas… y la participación de un percusionista para realizar unas alegrías o una bulería de Jerez. Entre los cuatro palmeros/coristas que le acompañan, está su mujerMercedes con la que lleva 46 años juntos. “No seré tan malo cuando me aguanta tanto y además, ni me cobra” nos decía entre risas en cantaor.

Aquí tienes la entrevista con el maestro del flamenco José Mercé que hemos tenido en el programa Hoy Por Hoy Alicante.