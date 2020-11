Blondiemuser, Rebecastones y Bertocuerdo en la campaña del concello por el 25 de noviembre

La concejalía de igualdad del Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha la campaña "Ti decides" a través fundamentalmente de redes sociales con la vista puesta en el 25 de noviembre, el Día para la erradicación de la violencia machista. La campaña está dirigida al público adolescente y se sostiene a través de las redes de influencers con especial implantación en Instagram y Tik tok. Concretamente Blondiemuser, Rebecastones y Bertocuerdo.

La campaña cortará con mensajes para las chicas, explicando que no deben sentirse humilladas ni violentadas, y para lo chicos, señalando que no deben sentirse presionados y deben respetar los gustos y deseos de su pareja. Yoya neira, concejala de Igualdad advierte del peligro que conllevan ciertos esterotipos que se dan en la pornografía: "No todo el conocimiento de la sexualidad, tiene que venir sobre internet y el accesos a la pornografía que viene a través de internet, una pornografía que esta muchas veces viciada y que lleva consigo que se tenga un aprendizaje erróneo de unas relaciones en desigualdad".

Señala que el porcentaje de episodios de violencia entre los más jóvenes es especialmente preocupante y se explica por el acceso a contenidos de pornografía a través de internet como forma de iniciación sexual.