Un juzgado de Oviedo avala la hospitalización forzosa de un enfermo de COVID-19 de 94 años

Un juzgado ha ratificado este jueves el ingreso hospitalario involuntario de un anciano de 94 años positivo por COVID-19 que permanece desde ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en contra de su voluntad, aunque no autoriza su tratamiento intravenoso forzoso.

El anciano fue diagnosticado ayer del COVID-19 después de acudir al servicio de urgencias por una disnea y, debido a su situación de dependencia y la falta de apoyo familiar, fue obligado a permanecer en el centro a la espera del pronunciamiento judicial.

En un auto fechado hoy, la jueza sustituta del Juzgado Contencioso- Administrativo número 1 de Oviedo señala que esta medida es "necesaria y proporcionada" para evitar el contagio de otras personas.

La jueza, que ve en esta medida un equilibrio entre la salud pública y el sacrificio que supone para el afectado, ahonda en que la situación de dependencia del paciente impide garantizar su aislamiento en su domicilio al necesitar ayuda de terceras personas y carecer de apoyo familiar. Sin embargo, no autoriza el tratamiento intravenoso forzoso al no constar ningún informe médico que establezca que el anciano tenga una merma importante de su capacidad cognitiva. La jueza considera que en este aspecto debe tenerse en cuenta la voluntad del paciente, ya que el hecho de tener una edad tan avanzada no le impide "decidir libremente sobre aspectos médicos referentes a su salud".

De esta manera, al anciano le ampara el consentimiento libre y voluntario recogido en la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente, así como lo establecido al respecto en la Ley de Salud del Principado de Asturias.

La Fiscalía del Principado de Asturias había remitido ayer al juzgado un escrito favorable al ingreso hospitalario y tratamiento médico no voluntario del anciano al considerar que el hombre no puede recibir el tratamiento médico que precisa en su domicilio y que su estado de salud supone un riesgo sanitario para los demás.