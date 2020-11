Fernando Vázquez: "Tebas miente sabiendo que miente, él es así"

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha criticado las acusaciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, a las instituciones gallegas, especialmente a la Xunta de Galicia, por su informe sobre el desplazamiento del Fuenlabrada a Galicia con positivos de covid-19 en la plantilla para disputar un partido de LaLiga SmartBank con el club coruñés en julio.

"Me parece éticamente deshonesto y tramposo. Miente sabiendo que miente, pero él es así, qué le vamos a hacer. No me parece muy complicado entender lo que pasó. Él está obcecado y vende su película. No hay contraposición porque el Deportivo quiere superar esta situación", comentó el preparador gallego en una rueda de prensa telemática.

En un foro de Marca, el dirigente de LaLiga indicó que "hubo una pasión exagerada en Galicia y en Coruña, buscando generar presión incluso desde las autoridades".

"Se ha querido convertir un tema sanitario bien controlado, porque no ha habido ningún contagio, aunque se nos acusó de que íbamos a contagiar a toda la ciudad. Nuestra burbuja, el protocolo, lo controló. Y eso no se cuenta. Pero lo que es más grave es lo que está pasando después. El caso Fuenlabrada se va a convertir en el 'caso Xunta', o el caso 'Instructor de la consejería de Sanidad gallega'", dijo Tebas.

Vázquez afirmó que, "con estas manifestaciones", Tebas "demuestra que miente descaradamente" y dijo que "quien quiera comprar esas explicaciones, que lo haga".

Además, indicó que espera que la justicia ordinaria "ponga a cada uno en su sitio y el relato sea tal y como fue".

"Si la justicia es independiente como nos quieren hacer ver creo que Tebas tenía que haber declarado hace mucho tiempo", sostuvo el técnico.