Daniel López Acuña: "Hay que tener cuidado con el frenesí navideño porque nos puede llevar a una tercera ola"

Daniel López Acuña ve con buenos ojos los cribados a la población que se van a realizar en Asturias porque "van a ser focalizados a poblaciones de alto riesgo. No son aleatorios ni masivos como en la Comunidad de Madrid que dan bajísimas tasas de positividad y no captan suficientemente los contagios". Además ha añadido que "las pruebas de antígenos que va a realizar el Principado se hace con una estrategia adecuada: no sustituir a las PCR sino utilizarlas donde pueden dar buenos resultados como es el caso de los centros de salud, urgencias o algunas residencias porque estos test dan un positividad razonable cuando se tienen síntomas, no cuando son asintomáticos. En este caso hay que utilizar PCR.

Durante su análisis semanal en La Ventana de Asturias, también ha pedido mantener la vigilancia en Navidad. "Tenemos que entender que no serán unas navidades como las habituales. Hay que tener restricciones en el número de personas que se reúnen, en las burbujas sociales o familiares, tendremos que tener distancia física y proteccción". Acuña ha adelantado que "si no tenemos mucho cuidado con entrar en el frenesí de la campaña navideña, nos puede llevar a una tercera ola o a una transmisión importante. Tenemos que doblegar la curva para que las cosas sean lo más aceptables posibles".

El ex director de Acción Sanitaria de la OMS también es partidario de emplear la "pedagogía social" para hacer entender a la población la importancia de la vacuna. "Tenemos que tratar de lograr todo lo que podamos a través de mensajes positivos porque, una vez que haya una vacuna, va a ser segura y eficaz. Ojalá que esos porcentajes de población que dicen que no se la pondrían cambien su perspectiva. Sanitarios, líderes de opinión, medios de comunicación, gobierno...tenemos que hacerlo porque la herramienta para controlar la pandemia es la vacuna". Sin embargo, tras la propuesta del PP gallego de multar a aquellos que no se la pongan, Acuña ha advertido que "la ley contempla que en casos de pandemia una vacuna puede llegar a ser obligatoria" y ha recordado otros episodios. "Cuando hemos conquistado enfermedades como la viruela, teníamos que tener un certificado de vacunación para viajar".

El epidemiólogo también ha opinado sobre el anuncio del Servicio de Salud asturiano que contratará profesionales de último año de enfermería para paliar la escasez de efectivos. Ante las quejas del sector, ha considerado que "si no hay suficiente personal para poder hacer tareas de vacunación o fortelecimiento de la salud pública hay que poner facilidades. Lo que no se puede es defender solo los bastiones de los grupúsculos de poder de las distintas profesiones. Todos tenemos que abrir las compuertas para entender cuál es la situación".