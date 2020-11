El cierre de los cines en Andalucía paraliza los estrenos a nivel nacional

Con la imposición de cierre a las 18:00 horas por parte de la Junta de Andalucía de toda actividad no esencial con el objetivo de luchar contra la expansión del coronavirus, las salas de cine de toda la comunidad se han visto avocadas al cierre. La mayoría de ellas tenían programada su primera sesión a partir de las cuatro de la tarde, por lo que apenas da tiempo a proyectar un largometraje y, además, los gastos que implica abrir la persiana serían muy difíciles de compensar.

Esta situación no afecta solo a las salas de proyección andaluzas, sino que repercute en la industria a nivel nacional. Así lo explica Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines de España (FECE), porque "se mantiene la unidad de mercado y los estrenos son para toda España". "Aunque parezca raro, un cine en Córdoba está relacionado con un cine en Burgos, así que el cierre en Andalucía paraliza los estrenos en el resto del país", desarrolla De Benito.

Y si no hay estrenos, el público no acude allí donde las salas sí están abiertas. "Estamos pendientes cada semana de cómo evolucionan las restricciones para poder reactivar no solo el mercado andaluz, sino todo el mercado". El portavoz de FECE habla de un verano aceptable porque "todo el sector ha entendido y respetado las limitaciones de aforo", además de por el aterrizaje de nuevos títulos en cartelera como Padre No Hay Más Que Uno 2 (Sony Pictures, 2020) o Tenet (Warner Bros, 2020). No obstante, con el cierre andaluz "todos los estrenos han quedado postpuestos" en un año en que la caída de ingresos para las salas de proyección en Andalucía roza el 75%.

Borja de Benito marca como límite la campaña navideña en una situación "que se está tornando muy complicada dado que hay problemas de liquidez muy serios", lo cual ha hecho que FECE pide ayudas a todas las administraciones.

Este viernes, trabajadores del sector han enviado una carta abierta al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que demandan un plan específico que permita la supervivencia de las salas. Hasta ahora, las ayudas del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), que se convocaron en agosto, están concedidas pero todavía no se han ingresado, por lo que afrontar los gastos fijos de las salas de cine sigue siendo "cada día más complicado".

En Andalucía, tercer mercado nacional para esta industria por detrás de Madrid y Cataluña, la situación se tuerce un poco más. Las ayudas al sector aquí se han vinculado a que las empresas tengan domicilio fiscal en Andalucía. "Es algo incomprensible", exclama De Benito, "porque el trabajo se genera en Andalucía y la riqueza queda en Andalucía con independencia de dónde esté registrada la empresa".

El portavoz de la Federación siente que "durante los últimos años las ciudades no hayan sabido cuidar sus espacios culturales, en un sentido amplio de la palabra". Detalla que "un espacio como un cine o un teatro no solo es un sitio donde la gente socializa y disfruta de la cultura sino un importante motor de dinamización para las economías locales y los negocios que hay alrededor de ese espacio".