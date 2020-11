El Correlingua se celebra en streaming y bajo el lema "Vinte coa lingua"

O Correlingua ha llegado hoy a A Coruña. No ha habido carrera por la lengua galega, sí ha habido concierto de AldaoLado y Cuarta Xusta, desde el Colegio Alborada y en streaming.

O CEIP Alborada, en A Coruña, en #VinteCoaLingua con #aldaolado aproveitando a festa da lingua e a mañá ao aire libre pic.twitter.com/8cxOIjcLiT — Correlingua (@correlingua) November 23, 2020

Una actividad con participación de buena parte de colegios e institutos que cumple 20 años como señala en su arranque Isabel Risco: "Ei rapazada, xente toda! estamos no que lle chaman inestriming, neste correlingua estamos de aniversario, vinte anos do correlingua, non pode parar!

Según cálculos de la organización cada año son más de 20 mil los chicos y chicas que participan en las actividades organizadas por la Asociación sociopedagóxica galega, A Mesa pola normalización y CIG ensino con el apoyo de la Diputación de A Coruña. El lema de esta edición es "Vinte coa lingua".