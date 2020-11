La incidencia del coronavirus no se va a reducir a niveles seguros para poder pasar una Navidad mínimamente normalizada. Lo ha afirmado el médico adjunto del servicio de enfermedades infecciosas, Ignacio Ramil, en Hoy por hoy A Coruña. Señala que el cierre de la hostelería no ha sido la solución definitiva porque llevamos cuatro semanas con cifras similares. Hace una apelación a la responsabilidad individual.

La clave para frenar el virus es para Ramil mantener la estabilidad de los núcleos de convivencia y no reunirse con personas no convivientes, sobre todo en lugares cerrados. Al aire libre puede haber algún contacto siempre manteniendo distancia de seguridad, con mascarilla y de forma puntual. La Navidad será distinta: "Dudo mucho que lleguemos a la situación ideal en la que no pase nada porque en navidad nos podamos reunirnos en las casas, es muy importante que cada uno sea consciente del riesgo que entraña la situación"

La llegada de la vacuna, señala, va a ayudar a frenar el virus. Advierte no obstante que los porcentajes de los que se habla se están probando en la situación actual con distancia social y mascarilla. No se ha están probando en circunstancias normales.