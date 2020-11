El C.D.Castellón ha sumado una nueva derrota en casa. En esta ocasión ha sido el colista, el Alcorcón, el equipo que ha superado a los albinegros gracias a dos penaltis señalados por el VAR en la primera parte y transformados por Marc Gual, en un partido en el que los albinegros se han mostrado inoperantes en ataque en la primera mitad y en el que la mejora en la segunda no le ha dado ni para recortar distancias en el marcador.



Este resultados deja al equipo albinegro al borde del descenso, tras haber sumado solo 3 de los últimos 27 puntos en juego, a la espera de lo que hagan Zaragoza, Sabadell, Albacete y el propio Alcorcón en sus partidos pendientes.

Esta situación deja en entredicho la continuidad de Óscar Cano al frente del equipo, un Cano que sin embargo, tras el partido aseguraba que "si el club considera oportuna mi destitución pondré todas las facilidades".



"Si ellos ven que puede haber otra solución lo único que tienen que hacer es llamarme e invitarme a comer si están pensando eso. De momento no me han transmitido nada. Nadie tiene que explicarme cómo funciona mi circo y sé lo que puede suceder. El club sabe perfectamente que tiene un amigo. Por encima de Óscar Cano está el Castellón. Conmigo no van a tener ningún problema. Si consideran que con otra persona el equipo va a tener mejor rumbo me ofrezco a cortar el césped si hace falta para acabar mi contrato. Para que yo esté sentado tienen que caer entrenadores. Nunca le voy a temer a perder el trabajo",