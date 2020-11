Trabajadores del Santander denuncian un nuevo ERTE que cerrará 39 oficinas en A Coruña

Esta mañana trabajadores y representantes sindicales de la CIG se han concentrado frente a la oficia del Banco Santander en la avenida de Fernández Latorre con Cuatro Caminos en contra del nuevo expediente de regulación de empleo que va a aplicar la empresa y que destruirá unos 5.090 empleos. En Galicia se cerrarán 79 oficinas, 39 en la provincia de A Coruña.

"Os clientes non entran nas oficinas porque non os deixan"

Denuncian que el banco está en un proceso de desmantelamiento de la plantilla con la escusa de la digitalización y alegando que hay pérdidas económicas, cuando, según la CIG, la entidad acumula unos 1.400 millones de euros en beneficios, según datos económicos del último trimestre del año. Maite Freire, delegada de la CIG. "Levamos máis de dous anos tendo presións e instruccións directas de desviar a clientela ás máquinas o teléfono ou internet, penalizándonos incluso se os atendíamos, e agora nos pon na man unhas estadísticas que nos din que os clientes non entran nas oficinas, non entran porque non os deixan"

Señalan que la atención al público cada vez es menor, obligando al cliente a acudir a los cajeros o hacer sus operaciones vía online. Una situación que afecta sobre todo a la gente mayor que se queda desinformada y con la necesidad de pedir ayuda a familiares o amigos.