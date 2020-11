A Mesa da Ría firma una declaración institucional reclamando indemnizaciones y una comisión de seguimiento

A Mesa da Ría vuelve a retomar su actividad tras el impulso definitivo del Estado, vía Presupuestos Generales, al esperado proyecto del dragado integral. Con el apoyo de los Concellos de A Coruña, Cambre, Culleredo, Universidad y Plataforma en defensa da Ría, los mariscadores exigen a la administración central y autonómica que aparquen sus diferencias sobre quién tiene que asumir las indemnizaciones y alcancen ya un acuerdo. Manuel Baldomir, portavoz de los mariscadores, recuerda que el apoyo de la Xunta es necesario para su subsistencia: "Como administración autonómica ten que velar polos intereses dos galegos para chegar acordos co goberno estatal e entre as dous facer un ben común ponerse dacordo porque da misma maneira que levamos moitos anos loitando poo dragado, non se nos pode deixar tirados na rúa".

La cofradía pide celeridad para llegar a un acuerdo

Las compensaciones deberán mantenerse mientras no se garanticen las condiciones óptimas para poder mariscar con total normalidad, según la Cofradía. Emplaza a las dos administraciones a acudir de nuevo a sus servicios jurídicos si no son capaces de ponerse de acuerdo sobre quién y cómo se debe pagar a los mariscadores. Representantes del pósito coruñés, de los Ayuntamientos de A Coruña, Cambre, Culleredo, de la plataforma y el Rector de la UDC han firmado esta mañana una declaración institucional, dirigida a Gobierno Central y Xunta, en la que reclaman las indmenizaciones y la creación de una comisión de seguimiento, previa al inicio del dragado. Oleiros se excluye porque entiende que este documento puede demorar aún mas las obras.

Las indemnizaciones deben de ser calculadas según la base reguladora que pagan, según los mariscadores. A Mesa da Ría considera imprescindible su representación en la comisión de seguimiento junto al Ministerio de Medio Ambiente y las Consellerías do Mar y Medio Ambiente.