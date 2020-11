La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, considera insuficientes los presupuestos de la Xunta para A Coruña. Denuncia que en los principales proyectos del gobierno Feijóo sigue sin haber compromiso real con la ciudad ni tampoco en las medidas para hacer frente a la pandemia. Explica que los presupuestos destinan para el Hospital sólo siete millones de euros, el resto se corresponde, según sus cálculos, con las obras del plan director que aún no había terminado. Añade que sólo recogen cuatro millones de euros para la intermodal, frente a los 18 del Estado que parecían insuficientes al Partido Popular: "No dan respuesta a aquello que a bombo y platillo se anunciaba, consideramos que incumplen los compromisos y que son insuficientes.Y espero que esta reivindicación unánime de todos los partidos menos el suyo les haga ver la insuficiencia de estos presupuestos con respecto incluso a lo que ellos han estado públicamente defendiendo"

En el Parlamento tanto BNG como PSOE critican que se vuelvan a presupuestar partidas no ejecutadas, como la de la ampliación del hospital perteneciente al plan director anterior.

¿Qué piensan desde el resto de grupos políticos del Concello de A Coruña?

La portavoz del PP en el Concello Rosa Gallego defiende que hay un compromiso real de la Xunta con la ampliación del hospital o la Ciudad de las TICS y responde a las críticas sobre la repetición de partidas que no se invirtieron en ejercicios anteriores: "Lo que me choca es que proteste el Gobierno socialista cuando meten 10.000 euros para Alfonso molina y cero euros para el tren al puerto exterior, eso si que choca".

Por la Marea María García habla de proyectos pendientes como los patios cubiertos en los colegios o aumento de partidas necesarias para dependientesy ayuda a domicilio y apunta a proyectos repetidos año tras año sin ejecución: " Son toda unha serie de promesas recicladas, de proxectos que non se efectuaron no pasado, coma por exemplo o proxecto Amizar, a Cidade das Tic, o Plan director do CHUAC, o proxecto Rexurbe de rehabilitación que foi un fracaso, son promesas que se reciclan".

El BNG ha hecho cuentas. Señala que A Coruña aporta el nueve por ciento de la población y solamente recibe el 1,8 de inversiones del total de Galicia. Menos de la cuarta parte de lo que le correspondería. Pide inversión real en atención primaria y educación: "O investimento en sanidade o absorbe o CHUAC e nada ten que ver con novo CHUAC que nos anunciou o señor Feijóo en pre campaña, non é máis que a finalización do Plan Director do Goberno anterior, hai una total desatención ó reforzó en atención primaria algo que é absolutamente básico para facer fronte a esta situación sanitaria".

El Bloque pide también que la Xunta reserve presupuesto para las compensaciones a los mariscadores por el parón de actividad que supondrá el dragado de la ría.

Al PSdeG estos presupuestos le parecen una tomadura de pelo para la ciudad de A Coruña. El BNG menciona también la tardanza en la ejecución del polígono de Morás o la repetición del anuncio de inversión de un millón de euros para la rehabilitación de viviendas en la Ciudad Vieja que no se ejecutaron en el ejercicio anterior.