Castilla y León estudia el cierre perimetral por provincias

La Consejera de Sanidad de Castilla y León apuesta por mantener el cierre perimentral de las comunidades mientras que admite que la Junta está estudiando, a su vez, restringir los movimientos entre provincias. Verónica Casado, en referencia a las próximas navidades, insistió en que la población debe intentar viajar lo menos posible y reducir los contactos sociales para evitar que la incidencia del COVID-19 vuelva a subir en Castilla y León.

Además, el gobierno autonómico apuesta por limitar a seis personas, no convivientes, las reuniones en fechas navideñas y por no permitir la asistencia a cabalgatas de reyes, 'campanadas' y belenes, especialmente en espacios cerrados.

No obstante, la consejera compartió el criterio de limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales, así como pedir que no se organicen las comidas o cenas de trabajo, que en cualquier caso deberán respetar el número máximo de asistentes permitidos. Igualmente, la propuesta general que avanzó Casado para las cabalgatas de reyes y belenes es que no se permita la asistencia de público y se retransmitan por circuito privado, a través de la televisión.

Igualmente, planteó que no se autorice la asistencia a las tradicionales campanadas de Nochevieja en las plazas y que se mantenga el toque de queda, con la posibilidad de ampliar hasta la una de la madrugada el horario sin restricción los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.

Otro de los aspectos que la titular de Sanidad fue que se permita la celebración de eventos deportivos tradicionales de estas fechas, pero sin público, así como que se establezcan normas para el regreso de los estudiantes a sus casas.

RELAJAR LAS MEDIDAS

La Junta de Castilla y León valorará este miércoles, en una reunión del Consejo de Gobierno, si levanta las restricciones excepcionales en los lugares que presenten una incidencia acumulada a 14 días inferior a los 400 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, y de 200 en una semana.

En su comparecencia para informar sobre la evolución del COVID-19, la titular de Sanidad remitió la decisión sobre la apertura de bares y restaurantes al dictamen del Consejo de Gobierno de este miércoles, en el que aseguró se analizará la posibilidad de anular algunas restricciones si continúa a la baja la incidencia del virus, de forma que se volvería al escenario previo de nivel 4, el de máximo riesgo.

Igualmente, la consejera planteó que a su juicio la unidad más lógica para la desescalada es el municipio y recordó que los cierres perimetrales se adoptaron para proteger a la población del entorno de núcleos con una alta actividad del virus.