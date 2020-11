La Fira de Nadal fa costat a l'empresa local amb 50 activitats de dinamització comercial

El regidor d'Economia, Xus Madrigal, ha presentat hui la campanya de dinamització comercial que, sota el lema Nadal a Vila-real. Sempre al costat dels nostres, configurarà la Fira de Nadal de 2020, adaptada a les circumstàncies sanitàries actuals i amb un especial suport a les empreses, comerços i companyies teatrals de la ciutat.

Madrigal ha estat acompanyat pel responsable de la companyia de teatre La Fam, Sergio Heredia, qui s'ha encarregat de dissenyar la campanya de dinamització junt a la Regidoria d'Economia, configurant una programació amb més de 50 activitats a càrrec d'11 companyies locals, que es desenvoluparà en diferents espais de la ciutat.

El regidor d'Economia ha recordat que “enguany ha sigut especialment dur, amb dificultats sanitàries, socials i econòmiques, però des de l'Ajuntament hem fet tot el possible perquè l'economia de la ciutat no parara, sempre amb totes les mesures de prevenció”. De la mateixa manera, aquest Nadal “no volem que es perda la il·lusió” i per aquest motiu “hem triat aquest lema, ja que hem d'estar més que mai al costat dels nostres comerços, empreses i companyies culturals”.

Així mateix, l'edil ha animat a la ciutadania a “conscienciar-se i fer costat també als nostres comerços i empreses per a intentar millorar enguany que tan difícil ha sigut per a ells”. La novetat principal de la Fira de Nadal és que s'elimina la pista de gel i les casetes de venda de regals i productes nadalencs de l'avinguda de la Murà i se substituirà per activitats de dinamització de companyies i empreses de Vila-real perquè “tota la inversió que es fa en aquesta campanya es quede a la ciutat”. Sergio Heredia, per part seua, ha donat els detalls de la campanya que es desenvoluparà no sols en l'avinguda de la Murà sinó també en altres espais com la plaça Major, la plaça de la Vila, la plaça Colom o la plaça de Sant Pasqual, entre altres.

En total, seran 50 activitats a càrrec d'11 companyies de Vila-real i hi haurà des d'instal·lacions fixes, amb jocs i activitats, sempre amb controls rigorosos d'aforament i seguretat sanitària, a més d'activitats d'espectacles tant itinerants com en espais fixos amb control d'aforament.

De la mateixa manera, Heredia ha apuntat que durant 8 dies s'instal·larà un espectacle de vídeo mapping en la plaça Major i realitzaran diferents passades cada 30 minuts d'aquesta instal·lació audiovisual de gran format. El regidor d'Economia, a més d'agrair a totes empreses implicades en l'organització d'aquesta Fira de Nadal, així com a la Unió de Comerç de Vila-real, ha afegit que el tancament al trànsit de l'avinguda la Murà es realitzarà a partir del 18 de desembre fins al 4 de gener, encara que les activitats comencen ja aquest cap de setmana, aprofitant que finalment no s'ha pogut celebrar la fira de Santa Caterina però que molts comerços sí que obriran el diumenge al matí el diumenge 29 de novembre. El cost total de la Fira de Nadal és de 100.000 euros i totes les activitats i serveis es realitzaran per part d'empreses locals.