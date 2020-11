Salva Ruiz "Creo que necesitamos un poco de paciencia"

La resaca del partido de Guijuelo no está siendo fácil de llevar. Las críticas al juego ya la pobre imagen del equipo se mantienen en el ambiente varios días después. Este miércoles, ha sido el turno de Salva Ruiz, quien ha reconocido que el principal problema del equipo coruñés está en el fútbol ofensivo, aunque defiende que el Depor no es un conjunto "timorato", sino que pretende ganar todos los partidos.

"El ´futbol es algo complejo y no es una suma de A más B y te da C. Estamos a principio de temporada y hay mucha gente nueva. Estamos obteniendo resultados y hemos ido a dos campos de hierba artificial y donde es difícil adaptarse y hemos sacado resultados. Creo que a pesar de que necesitamos mejorar bastante en el juego, irá mejorando el juego poco a poco", asegura el ex jugador del Valencia.

Para Salva Ruiz, es necesaria más calma en el entorno deportivista. "Creo que necesitamos un poco de paciencia. La temporada acaba de comenzar, y nuestro objetivo es llegar a la fase de ascenso poco a poco. Los resultados están llegando. Por esa regla de tres, si conseguimos un juego un poco más brillante las vitorias llegarán más fácil", destaca.

¿Un equipo ambicioso?

Entre las cuestiones que se le achacaron al Deportivo en este inicio de campeonato está el de su poco atrevimiento. Según Salva Ruiz, el equipo sí pretende ir a ganar todos los partidos y no es una escuadra conservadora. "Timorato no es así. El míster nos transmite que quiere ganar siempre el partido. Es más fácil con la portería a cero. En el campo no se está acabando de reflejar. La parte ofensiva no está siendo tan brillante", afirma ante los medios de comunicación.

Sin embargo, Ruiz reconoce que Fernando Vázquez sí ha primado el trabajo en labores defensivas hasta ahora. "El míster le dio bastante importancia al trabajo defensivo durante la pretemporada y sentó una base para tanta gente nueva. Pero es verdad que nos estamos adaptando a la categoría".

Miku, fastidiado con su lesión

La mala noticia de la semana llegó en la enfermería. El venezolano Miku, que había sido titular por primera vez tras su llegada el pasado domingo, acabó el duelo de Guijuelo con una lesión muscular que lo apartará del equipo. "Miku está un poco fastidiado y estaba haciendo trabajo extra. Se estaba esforzando bastante y ha sido un palo duro. Tampoco es una lesión muy grave", explica su compañero Salva Ruiz.

Por otro lado, el defensa también desvela cuál está siendo su método para cortar las lesiones que habitualmente padece. Salva Ruiz, que se recuperó recientemente de una nueva dolencia muscular, afirma que ha cambiado su forma de trabajar e incluso ha modificado su alimentación para lograr tener estabilidad física. "Llevo plantillas y he dado una vuelta de tuerca más a la alimentación. Llevándolo al límite todo", asegura.