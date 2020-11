Usuarios de centros de atención primaria denuncian que la vacuna de la gripe llega "a cuentagotas"

Las vacunas de la gripe están llegando "por cuentagotas". Así lo denuncian usuarios de centros de atención primaria de la ciudad y área metropolitana. Una situación que está generando una importante lista de espera en los centros de salud y la inquietud entre las personas de avanzada edad y los pacientes de riesgo. Javier Reigada-Loureiro, es uno de los afectados, cuenta que de su familia, dos de sus tías están pendientes de que llegue la dosis: "Fueron hoy, tenían vez, y no hay ni una ni se espera para la semana, para el día 7 tenía vez una tía mía de 80 años y le dijeron que para ese día se olvidara, que no iba a haber".

Desabastecimiento generalizado en el sistema de salud

Los médicos llevan más de una semana esperando a que les suministren una dosis de la vacuna de este año ante un desabastecimiento generalizado en el sistema de salud.

Los médicos también denuncian que no hay suficientes vacunas y admiten que ya han tenido que anular citas. El problema es generalizado, pero la carencia se agrava en zonas rurales y municipios pequeños. Jesús Sueiro, presidente de la Asociación Gelga de Medicina Familiar, recuerda que no hubo suficientes desde el comienzo de la campaña: "Se movilizó a mucha gente para vacunarse y realmente no se compraron las dosis adecuadas en menores de 65 años, y se tuvieron que anular citas y decirle a la gente que no se puede vacunar y ahora estamos con dosis a cuenta gotas y vacunando a toda la gente de riesgo".

Reclama además que el suministro de la vacuna de la gripe debe llegar no sólo para los pacientes de riesgo, sino también para los que no lo son por su capacidad de ser contagiadores.