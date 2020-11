Xoel López publica 'Si mi rayo te alcanzara', el disco en el que dice sentirse más libre

Después de tres años de silencio discográfico, Xoel López publica el viernes el que será el decimoquinto álbum de su carrera, el cuarto desde que los firma con su nombre y apellido.

'Si mi rayo te alcanzara, frase que da título al disco, marca el comienzo de una nueva etapa en la trayectoria del músico coruñés. Una etapa que es la consecuencia de un proceso de cambio que tiene más de evolución que de ruptura, pero que pone a su público ante un Xoel ávido de nuevas experiencias y liberado de ataduras creativas e interpretativas.

"La sensación de libertad no es nueva para mí. Pero sí es cierto que esta vez me siento todavía un poco más libre que nunca, que he dado un paso más allá", confiesa el artista coruñés en declaraciones a Europa Press.

Frente a la autoría exclusiva de sus anteriores trabajos, el nuevo Xoel comparte la responsabilidad creativa de sus temas con el también gallego David Quinzán.

Los mandos de la producción, que venía ejerciendo en primera persona, se los encomienda ahora a Carles Campi Campón, el nombre que figura detrás de las últimas entregas de Jorge Drexler, Vetusta Morla o Natalia Lafourcade.

"Tenía ganas de desprenderme de cosas, de dejar fluir. Y, literalmente, ha sentido que me he quitado un peso de encima, lo que me ha permitido disfrutar más que nunca del proceso de grabación y tener una perspectiva más general de mi proyecto", explica el músico.

Es además su disco más coral. Todo un trabajo en equipo con los músicos de su banda, del que brota un álbum lleno de contrastes, capaz de prescindir en ocasiones de las guitarras o de seguir explorando en las sonoridades latinoamericanas desde su vertiente más festiva.

"Nunca había llegado tan lejos ni había hecho una canción tan cachonda como Tigre de Bengala. Y al mismo tiempo tampoco nunca había hecho una canción tan melancólica como Joana", comenta.

Canciones prepandémicas



Xoel López compuso las diez canciones que forman parte de 'Si mi rayo te alcanzara' en 2019. "Y eso es lo mejor que le pudo pasar a este disco", señala, ya que considera que "a la composición de estas canciones no le afectó la pandemia".

A quien sí le afectó fue al proceso de grabación. Xoel tuvo que suspenderlo en marzo, cuando se decretó el confinamiento, "con el disco a medio grabar". Lo retomó a finales de mayo, justo en el momento en el que inicialmente estaba previsto su lanzamiento, que finalmente tendrá lugar el sábado 27, seis meses después.

Con todo, Xoel López asegura que es un disco que le sigue representando. "El disco sale justo a tiempo como para seguir sintiéndolo vigente".

Reconoce que en algún momento se planteó la opción de retrasar su publicación hasta el momento en el que se pudiese tocar y presentar en directo. "Pero eso sí que lo descarté totalmente por una cuestión artística. No podría defender el disco el año que viene como lo voy a defender ahora", explica.

Encuentro digital



Un día antes de la publicación del disco, el jueves 26, tendrá un lugar un encuentro digital que permitirá a los fans del músico escuchar las nuevas canciones de "Si mi rayo te alcanzara" y redescubrir las que ya han publicado a modo de adelanto. El encuentro también permitirá conversar con Xoel López y con parte del equipo que ha participado en la creación del disco.

Los participantes en ese encuentro digital serán seleccionados de entre quienes hayan hecho la prereserva del disco desde la web del artista.