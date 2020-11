Deportes de Elda y Eldense piden precaución antes de la vuelta a la normalidad en la base

El concejal de Deportes de Elda, Fernando Gómez, y el presidente del C. D. Eldense, David Aguilar, han pasado hoy por el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda – Cadena SER para ahondar en las conclusiones derivadas de la reunión que, junto con otros clubes de la localidad, mantuvieron de manera telemática, el pasado lunes tal y como publicó www.radioelda.com.

El motivo de esa reunión no era otro que el de valorar la situación que ha generado en el deporte local, la pandemia del COVID-19.

Edil y mandatario han insistido en la necesidad de extremar las medidas de seguridad y cumplimiento de las normas sanitarias para evitar que se produzcan casos positivos en el seno de los equipos, principalmente, de la base como el que se ha detectado en el equipo juvenil A del C. D. Eldense donde dos de sus jugadores han resultado infectados obligando a sus compañeros a pasar las pruebas PCR donde “el resto ha dado negativo” tal y como ha informado David Aguilar aprovechando para “agradecer a los padres de estos dos jugadores la rapidez con que han actuado, comunicando al club los positivos para que pudiéramos aislar al resto de compañeros”.

Fernando Gómez ha insistido en que “hay que procurar que cuando los niños vuelvan a los entrenamientos, lo hagan practicando deporte sin contacto y manteniendo las distancias de seguridad, porque el objetivo es que hagan ejercicio independientemente de que puedan competir o no”.

El presidente del Eldense, David Aguilar, ha remarcado que “es muy complicado practicar el fútbol sin contacto” y aunque considera que “vamos a tener suerte de que en un par de semanas o tres se van a parar las competiciones por las fechas navideñas y vamos a tener un mes de tranquilidad”, incide en su convencimiento de que “conforme están transcurriendo las cosas, lo mejor es parar por el bien de todos, porque los clubes no tenemos un control sobre los equipos de la base”.

En la antedicha reunión, “se acordó con los clubes que se reparta una nota informativa a los padres solicitando su colaboración para que no se produzca aglomeraciones fuera de los terrenos de juego”. Sobre este particular, David Aguilar ha reconocido que él fue “uno de los que votó, en el Consejo Municipal del Deporte, que no hubiera público y te das cuenta de que, aunque es muy complicado controlar por parte de los clubes, porque entran muchos equipos a distintas horas”. Fernando Gómez, por su parte, insiste en que “comprendo a los padres y entiendo que quieran ver los partidos y entrenamientos de sus hijos, pero es una situación muy compleja” y recuerda que “estamos en situación extraordinaria y debemos verla como tal. Estamos en medio de una pandemia y a veces nos olvidamos de eso”. Gómez considera que “hay que anteponer que los niños puedan hacer deporte a que los padres puedan ver cómo lo hacen” añadiendo que “sé que es difícil, pero también es difícil que los clubes puedan llevar a acabo todo el control que se requiere (toma de temperatura, aplicación de gel hidroalcohólico, supervisión de que todo el mundo vaya con mascarilla y guarde la distancia social) para que haya público en las gradas” y aprovecha, el edil de Deportes de Elda, para lanzar un órdago a las federaciones "porque ellas son las que organizan las competiciones y deben implicarse más en esta cuestión".

El edil de Deportes de Elda ha adelantado que “la semana que viene ya se podrá utilizar la pista del pabellón “Juan Carlos Verdú” y el presidente del Eldense ha expresado su deseo de que los tres puntos del partido del sábado contra el Intercity se queden en casa.