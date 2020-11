¿Armonización fiscal o cesión al independentismo?

El PP defiende su modelo para Madrid y niega la mayor a quienes acusan al Ejecutivo de Ayuso de convertir la región en un paraíso fiscal. "En Madrid no se hace dumping, se aplican las leyes. Si no, estaríamos en los tribunales", ha afirmado en la Sesión de control de La Ventana de Madrid, el consejero de Justicia, Enrique López después de que Ayuso declarara hoy que será el "peor enemigo" del Gobierno de Sánchez si amenaza el modelo fiscal madrileño. Los populares acusan a Sánchez de ceder ante el independentismo, mientras desde el PSOE, el portavoz José Cepeda, ha asegurado que no hay ningún plan contra Madrid, sino solo la intención de armonizar impuestos para que Madrid siga siendo "un ejemplo para España".

López ha defendido que "los madrileños somos los que más contribuimos al fondo de solidaridad" entre territorios. "Pregúntele al presidente de Andalucía qué opina de que la Casa de Alba venga a dejar sus impuestos aquí", ha respondido Cepeda para señalar que las prácticas de Madrid amenazan a otras comunidades. El socialista ha reprochado a la presidenta Ayuso que haga nacionalismo con la región y la reivindique como España, a la vez que mantiene un régimen fiscal que atrae impuestos de territorios vecinos.

Para el representante del PP en La Ventana de Madrid, las intenciones de Sánchez de estudiar una armonización fiscal que centra su objetivo en Madrid son una concesión al independentismo. López acusa al presidente de utilizar "el Estado como combustible para mantenerse en el poder."

Además, sobre el Consejo Interterritorial de este miércoles, que ha acabado sin conclusiones, solo con el compromiso de tener listo un paquete de recomendaciones para el miércoles que viene, su próximo encuentro, el consejero de Justicia, Enrique López, ha destacado que existe acuerdo acerca de mantener un marco de restricciones de cara a Navidad. López ha pedido responsabilidad individual a los ciudadanos de cara. "Vamos a tener que seguir sacrificándonos. Nos vamos a ver en familia, pero muy pocos".

Por su parte, Cepeda, ha cargado contra el afán diferencialista de Ayuso. "Si el Ministerio dice seis, ella dice diez; si hay que cerrar a las 12 de la noche, ella dice que a las 12:15" y ha pedido que no se convierta la decisión en una batalla política. Ambos debatientes se han enzarzado después acerca de la validez de los datos. Cepeda ha insistido en que los expertos tienen dudas acerca de los números que ofrece Madrid sobre sus contagios, porque estos son los únicos del país que no se miden con pruebas PCR, sino con test de antígenos. "Los datos son incontestables", le ha contestado López, que le ha acusado de culpar a Ayuso de cuando suben los contagios y quitarle cualquier responsabilidad de que la situación mejore.