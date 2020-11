El escritor Ernesto Tubía, con su relato 'La investidura', gana el XVI Certamen Literario Cristina Tejedor

El relato «La investidura» del escritor riojano Ernesto Tubía Landeras (Haro, 1975) se ha alzado con el primer premio, en la categoría de adultos, del XVI Certamen Provincial de Relatos Breves ‘Cristina Tejedor’ que organiza la Diputación de Palencia a través de Área de Servicios Sociales; en concreto, desde el Servicio de Igualdad y Juventud. Ernesto Tubía, que recibirá el premio en metálico de seiscientos cuatro euros, es un gran cultivador de la narrativa breve desde hace décadas y participa habitualmente en los certámenes literarios de este género que se convocan en España. Ha ganado más de doscientos concursos y ha publicado hasta ahora siete libros, el último de los cuales es la novela Octubre (Editorial Buscarini, 2019).

El diputado provincial de Igualdad y Juventud, Juan Antonio Obispo, ha presidido este martes la reunión del jurado, del que han formado parte el escritor Marcelino García Velasco —director desde 2013 de la Institución Tello Téllez de Meneses— y Miguel Ángel Calleja, profesor del Instituto de Secundaria Trinidad Arroyo, así como represen-tantes de todos los grupos políticos con representación en la Diputación y en el Conse-jo Provincial de la Mujer, y personas que trabajan en el área de Servicios Sociales.

El jurado ha concedido el segundo premio, dotado con trescientos euros, ha recaído en el relato «A veces los almendros florecen en primavera», de José Luis Baños Vegas, palen-tino de nacimiento y salmantino de adopción, que este pasado verano debutó en la novela con Romanza de amores (Círculo Rojo Editorial). En 2008 publicó El sol luce para todos (Hontanar, 2008), sobre la Salamanca del siglo XVI. Asimismo, de entre el medio centenar de cuentos presentados en la categoría de adultos, los miembros del jurados han selec-cionado para un accésit, dotado con doscientos euros, el relato «Inventario», del escritor Raúl Clavero Blázquez, autor del libro Ausencias (La Isla de Siltolá, 2017).

La Diputación de Palencia convoca cada año el Certamen Provincial de Relatos Breves ‘Cristina Tejedor’ para fomentar la conciencia sobre la necesidad de una sociedad con más igualdad legal, cultural y social entre las mujeres y los hombres, con especial aten-ción en el medio rural. El certamen lleva el nombre de la política palentina Cristina Teje-dor Utrilla (Tetuán, Marruecos, 1949-Fuentes de Valdepero, 2005), que falleció en acci-dente de tráfico cuando era senadora del PP por Palencia, tras haber sido la primera concejala de Mujer del Ayuntamiento de la capital y gerente provincial de Servicios So-ciales de la Junta de Castilla y León, además de presidenta en Palencia de la Asocia-ción de Mujeres para la Democracia.

Por lo que respecta a la categoría de jóvenes de catorce a diecisiete años, Victoria Martín Huerta ha logrado el primer premio —consistente en un equipo informático valorado en trescientos cincuenta euros— con su relato «A dónde vamos». Por su parte, Pablo García Sanz se hizo acreedor del segundo premio —dotado con material informático por valor de doscientos euros— con su obra «Érase una vez en la Universidad». En la categoría de noveles o adolescentes —de diez a trece años—, ha merecido el primer premio (material informático por valor de doscientos cincuenta euros) Alba González Abril, por su relato «El sueño de Irene». Asimismo, Inés Alonso del Egido ha logrado el segundo premio (material informático por valor de doscientos euros) por su relato «Alejandra, bombera».

El premio se otorga a las mejores obras escritas en castellano, originales e inéditas, de tema libre pero siempre basado en el compromiso con la igualdad de oportunidades en-

tre mujeres y hombres —«Diferentes pero iguales» es el lema orientativo del certamen—, como principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. En ese sentido, no se valoran aquellos trabajos cuya temática sea otra —como el maltrato, la violencia sexista…— y que no busquen la sensibilización, concienciación o indagación sobre el citado principio de igualdad no sexista.

NOVEDAD, RELATOS COVID-19. Como novedad, esta decimosexta edición ha incluido la modalidad relatos Covid-19 para la categoría juvenil (menores de entre catorce y die-cisiete años), para relatos que versen sobre la percepción de la igualdad de oportunida-des entre mujeres y hombres en la fase de confinamiento vivida con motivo de la crisis del coronavirus. Isabel Angulo Arias se ha alzado con el primer premio en esta modali-dad (material informático por valor de trescientos cincuenta euros) por el relato «Una trabajadora esencial», mientras el jurado ha concedido el segundo premio —material informático por valor de doscientos euros— a Marta Camino Curiel, por su relato «Confi-nados para que otro mundo sea posible».

Asimismo, en la modalidad de redes sociales han resultado galardonados con el primer premio María Escudero, que recibirá un teléfono móvil por valor de ciento cincuenta eu-ros; y con el segundo premio Víctor Ruiz, a quien se recompensará con material escolar por valor de cien euros. Entre todas las categorías de menores se ha logrado una parti-cipación de treinta trabajos, por lo que la cifra de participantes total es de ochenta obras.

El certamen forma parte de las iniciativas incluidas en el Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades y se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta c del objetivo 5 de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), «Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas»: «Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles».