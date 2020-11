La Plataforma por los Derechos de las Mujeres han conmemorado un año más el Día Internacional contra la Violencia de Género con un acto en el Parque del Salón donde se ha rendido homenaje a las víctimas asesinadas por el hecho de ser mujer. Allí se ha dado lectura a un manifiesto, bajo el lema "Nunca es demasiado tarde" y también se ha llevado a cabo una performance o escenificación sobre lo que ha supuesto para las víctimas de violencia de género este año, circunstancias como el confinamiento y el teletrabajo. Además, se han colocado códigos QR en la zona para que los asistentes pudieran seguir la lectura del manifiesto desde sus teléfonos móviles.

La situación provocada por las medidas adoptadas para frenar el coronavirus ha estado muy presente en este 25N, tanto que la ONU ya habla de "pandemia en la sombra" para referirse al alarmante aumento de violencia ejercida contra la mujer, derivada del aislamiento de las víctimas que se han visto obligadas a vivir en un núcleo cerrado con sus agresores.

Un total de 41 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en España y tan sólo 6 de ellas habían interpuesto previamente una denuncia. Actualmente hay 224 mujeres en la provincia de Palencia recibiendo atención policial por violencia machista.

A continuación reproducimos íntegramente el manifiesto de este año con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género:

NUNCA ES DEMASIADO TARDE para acabar con la violencia machista, con la violencia de género. La agresión a las mujeres es inmotivada, desproporcionada, excesiva, extendida y con intención de aleccionar.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE para recordar que las mujeres no podemos ser las olvidadas en los planes de reestructuración de la pandemia; es urgente y necesario que en la agenda de las administraciones el enfoque de género esté más presente que nunca.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE para que las mujeres dejemos de ser la gran mayoría silenciada. La crisis del Covid -19 se ha manifestado como un potente catalizador social: las mujeres hemos estado confinadas muchas veces con el maltratador. Las consecuencias del confinamiento han intensificado las violencias machistas. Las responsabilidades de las mujeres, mientras tanto, han seguido siendo las mismas, las tareas de cuidado. El 70% de estas tareas son realizadas por mujeres. Una sobrecarga de trabajo que no se ha visto equilibrada con mecanismos de corresponsabilidad desde ningún ámbito: ni administraciones, ni empresas, ni hogares.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE ¡para denunciar que cualquier crisis, social, sanitaria, económica ¡es un buen pretexto para hacer volver a las mujeres a casa! ¡¡Lo que es habitual nos parece normal!!

La realidad enmascarada la encontramos en la perversa narración que se produjo al describir las posibles consecuencias de la manifestación del 8 de marzo pasado y los supuestos contagios, cuando en el mismo fin de semana hubo partidos de futbol multitudinarios o actos políticos de convocatoria masiva. Sin embargo, fue la manifestación de las mujeres la que había sido un foco de contagio, un despropósito que no debería haberse permitido y así una y otra vez en los medios de comunicación durante meses.

¡¡La pasada manifestación del 8 de marzo es un hecho que se manipuló y se magnificó buscando una rentabilidad política!! De alguna manera se trata de someter a las mujeres, de violentarlas, silenciarlas, culpabilizarlas.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE para dar cuenta de todos los datos que esta última la batalla de la nueva normalidad ha generado entre las filas de las mujeres que somos las que hemos estado en primera línea; en las trincheras. Siguiendo la encuesta de población activa (EPA); entre la población sanitaria el 51% del personal médico son mujeres, el 84% de enfermería son mujeres, el 91% de auxiliares de enfermería son mujeres, el 72% de la farmacia son mujeres, el 82% en psicología son mujeres, el 91% del personal de limpieza y el 85% de personal de residencias de personas mayores son mujeres, que es donde se ha producido el mayor número de fallecimientos.

¡Las mujeres hemos dado la cara! ¡La salud! ¡El tiempo! y la seguimos dando en esta pandemia.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE para denunciar el uso y el abuso que se hace del tiempo de las mujeres. Las mujeres durante el confinamiento no hemos dejado de trabajar; hemos seguido siendo cuidadoras, limpiadoras, madres...y además en la mayoría de los hogares hemos sido las maestras de nuestras hijas e hijos, acompañándolos en su proceso sin que haya habido un reconocimiento explícito, ni formación, ni pedagogía...para que no se quedasen atrás, para que el sistema continuase...Pero ¿Y nosotras? ¿cómo continuábamos? Exhaustas, sacando fuerzas, con los muchos o pocos medios, con los muchos o los pocos conocimientos...Olvidadas, intentando llegar como se pudiera. Y esta realidad ¿cómo la han vivido las mujeres migrantes? En ellas la soledad y la impotencia habrá sido mayor, otra brecha de género en nuestra moderna sociedad. Solas. EN LOS BALCONES NO SE APLAUDÍA A LAS MUJERES

Nunca es tarde para darse cuenta de que hacer un uso indebido del tiempo de las mujeres también es violencia. La pandemia ha dejado encadenadas a las mujeres a la casa. ¡Esto es según Miguel Lorente la brutal normalidad de la agresión!

NUNCA ES DEMASIADO TARDE para reconocer que las mujeres somos víctimas de malos tratos por ser mujeres, que somos esclavas de la familia y que muy pocas llegan al poder y esto solo es la punta del iceberg. Lo cierto, ¡lo terriblemente cierto! es que durante el confinamiento que se inició el pasado mes de marzo, aumentaron las denuncias por malos tratos; según los datos facilitados por el Ministerio de Igualdad, las llamadas al número de teléfono especializado 016 se había incrementado en el mes de abril pasado en un 60% con respecto a 2019 y las consultas online habían tenido un incremento superior al 500% en el mismo mes comparado con el mes de abril del año anterior.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE para ir a la raíz de la violencia machista. Una violencia que es estructural que tiene su origen y se fundamenta en las normas y valores socioculturales que determinan el orden social establecido. ¡Las costumbres! ¡El sistema de creencias! Surge desde dentro y se intenta recluir en el ámbito de lo privado. El heteropatriarcado es el sistema de opresión que violenta a mujeres y a hombres.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE para reflexionar lo que ha pasado con el caso de "la manada" en el que este comportamiento de agresión privada salta a la vida pública y... ¡se desestabiliza el orden!, ¡ataca directamente a la convivencia y el orden establecido! Y esto contribuye de manera sorprendente en el cambio de valoración social, crea sensación de riesgo. La condena de los agresores de "la manada" marca un hito en la historia de la lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE para que la sociedad en general considere que es importante el análisis y erradicación de la violencia contra las mujeres dentro del hogar y también fuera. ¿Qué pasa con las mujeres prostituidas que han seguido siendo explotadas también durante la crisis sanitaria? ¿Qué pasa con la pornografía que es la única deseducación sexual para los hombres, sabiendo que es una didáctica de la violencia contra las mujeres? ¿Qué pasa con las y los menores que sufren abuso sexual?

NUNCA ES TARDE para seguir reivindicando medidas que atiendan con prontitud y sin descanso las profundas heridas que la violencia machista deja en nuestra incierta vida normal:

• NUNCA ES DEMASIADO TARDE para que el Gobierno promueva la modificación de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de género para que se incluyan las violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia sexual y también los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género.

• NUNCA ES TARDE para que los poderes públicos propicien una Ley para luchar contra la Trata de Seres Humanos, la moderna esclavitud que somete a miles de mujeres y niñas captadas para ejercer la prostitución.

• NUNCA ES DEMASIADO TARDE para trabajar juntas en el empoderamiento de las mujeres maltratadas y víctimas de violencia de género procurando que el tiempo sea el necesario para la real incorporación sociolaboral.

• NUNCA ES DEMASIADO TARDE para impulsar planes de Igualdad de mujeres y hombres que tengan los suficientes recursos humanos y materiales como para implementar una Educación Sexual a la juventud y contra la violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad sexual, en cualquier tramo de su formación académica.

• NUNCA ES DEMASIADO TARDE para desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables.

¡NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA LA LUCHA!

¡NUNCA ES TARDE PARA ESTAR JUNTAS Y EMPODERARNOS!

¡¡NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA GRITAR!!

PALENCIA, ATIENDE:

¡¡LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ!!