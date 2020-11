Cantabria suma 128 casos, una leve mejoría, pero la ocupación UCI sigue "muy alta"

El incremento de casos de personas con la covid en Cantabria ha llevado a aumentar la ocupación en las UCI, que supera el 30 por ciento, mientras que se mantienen las hospitalizaciones en el 12 % y bajan ligeramente los casos nuevos, que en las últimas 24 horas han sido 128 más.



El subdirector de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud, Trinitario Pina, ha explicado que esos datos reflejan que Cantabria sigue en riesgo "extremo" de incidencia del covonavirus y que es necesario seguir reduciendo "el contacto social" para que no continúe la propagación del virus y se pueda mantener "un servicio de salud liberado", ha añadido la directora general de Salud Pública, Paloma Navas.



Trinitario Pina y Paloma Navas han sido este miércoles los encargados de la rueda de prensa para detallar la evolución semanal de la pandemia del coronavirus en Cantabria, a la que no ha podido asistir el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien esta tarde sí asistirá al Consejo Interterritorial de Salud, que se celebra de forma telemática, y en el que se analizará el borrador de actuación ante las fiestas navideñas.



Pina ha reconocido el "ligero descenso" en las últimas dos semanas de los casos nuevos de coronavirus detectados en la comunidad autónoma, pero ha insistido en que la incidencia de la enfermedad en Cantabria "sigue siendo muy grave" y mantiene a la región en "nivel cuatro", lo que significa "riesgo extremo".



Uno de cada cinco hospitalizados con coronavirus acaba en la UCI, lo que lleva a tener una mayor ocupación de camas de estas unidades que son necesarias para atender al resto de patologías que tiene la población cántabra.



El Hospital de Valdecilla, donde ahora se atiende a los pacientes covid ingresados en UCI, sigue funcionando "normalmente", según ha matizado Pina, que ha señalado que también el Hospital de Sierrallana podría llegar a acoger a esos enfermos críticos, pero ha considerado que ese número de hospitalizados en UCI es "crítico" para el sistema.



"No debemos bajar la guardia", admite el subdirector de Asistencia Sanitaria de Cantabria, que pide a los ciudadanos que sigan evitando "en la medida de lo posible" los contactos para no llegar al "colapso" de los servicios sanitarios.



Sin embargo, ha vuelto a reiterar que ahora Cantabria tiene "capacidad y reserva" para llevar a cabo una asistencia sanitaria "aceptable" e, incluso, puede aumentar sus recursos tanto en Valdecilla como en Sierrallana si la situación con la covid empeora.



En las últimas tres semanas, Pina ha recordado que en Cantabria se ha llegado a realizar a la semana 13.000 test para detectar la covid, pero en la última semana se han superado los 14.000, lo que ha reflejado que la incidencia de la enfermedad en 14 días es ahora de 445 casos por 100.000 habitantes.



La máxima incidencia de la enfermedad se sitúa en la franja de edad de 15 a 60 años, aunque la media de edad de los hospitalizados sube hasta los 75 años, y la mayoría de ellos son hombres (62,5 %).



Con el fallecimiento ayer, martes, de otro hombre de 82 años con patologías previas, Cantabria llega a los 298 muertos por coronavirus desde que se inició la pandemia, periodo en el que 15.840 personas han tenido en la región ésta enfermedad.



Con los datos de ayer, los últimos contabilizados por Salud Pública, un total de 4.151 personas siguen en Cantabria con coronavirus y de ellos 178 están hospitalizados (33 en UCI) y 3.972 se encuentran en cuarentena domiciliaria.