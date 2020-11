Santander clama contra el terror machista

La plaza del Ayuntamiento de Santander ha acogido esta tarde una concentración para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este 25 de noviembre, advirtiendo que este año, durante la alerta sanitaria y los meses de confinamiento, se ha "constatado un incremento de la violencia de género".

'Contra el terror machista, lucha feminista' ha sido el lema de esta protesta convocada por la Comisión 8 de Marzo, cuyas portavoces han leído un manifiesto en el que han dicho "no" a "más agresiones y violaciones, no más control y celos, insultos y amenazas, no más estereotipos y roles sexistas, no más cerrar los ojos ni silencio cómplice, no más denuncias no escuchadas y riesgos mal valorados y no más órdenes de protección denegadas".

"Exigimos responsabilidades, no más asesinatos", han gritado arropadas por decenas de ciudadanos, hombres y mujeres de diferentes edades, que han portado pancartas con lemas como 'no somos histéricas, somos históricas', 'somos el grito de las que ya no tienen voz', 'cuando estamos unidas cambiamos el mundo'.

Desde la Comisión han insistido en reclamar un Pacto de Estado y Ciudadanía para acabar con la "desigualdad", que es "donde se genera la violencia de género", así como marcos legislativos que "garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos".

También han reiterado que la violencia machista es "una cuestión de Estado" y han reclamado medidas y órdenes de protección a los menores en situaciones de violencia de género, reconociéndolos como víctimas y aplicando la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Y dado que defienden que la violencia es un problema que se debe erradicar desde la educación, han apelado a la voluntad real y coordinación de todas las administraciones para trabajar con la infancia y la juventud "como vía para construir una sociedad en libertad y en igualdad, concienciando, cambiando roles y educando en igualdad, libertad y respeto a los derechos fundamentales".

Asimismo, han pedido que se reconozcan los derechos específicos de las víctimas de todas las formas de violencia conforme al Convenio de Estambul y que se dicten legislaciones "específicas e integrales" para su protección.

Al hilo, han reclamado dotación presupuestaria para abordar los programas orientados a la prevención, sensibilización y actuación contra la violencia de género, destinando fondos a acciones directas en el ámbito de la educación, la sanidad, los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y la judicatura.

Desde la Comisión han agradecido a los participantes su asistencia y el cumplimiento de las normas de sanidad en un año en el que no se ha podido convocar gran manifestación por las calles de la capital cántabra y se ha optado por celebrar únicamente la concentración en la plaza del Ayuntamiento.