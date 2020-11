El CaixaForum estrena exposición sobre los protagonistas de Pixar

Sevilla acoge desde hoy una muestra en la que se recrea el mágico proceso de creación de personajes como Coco, Nemo, Toy Story, Brave o Los Increíbles. En CaixaForum ha abierto este miércoles sus puertas la exposición 'Pixar. Construyendo personajes' que recorre, a través de dibujos, maquetas o material audiovisual, el diseño, desde sus orígenes, de los protagonistas del estudio de animación.

La muestra, que se estrena en la capital hispalense, permanecerá abierta hasta el 21 de marzo, de diez de la mañana a seis de la tarde y hasta las ocho cuando terminen las restricciones horarias.

El director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, y la comisaria asistente, Brianne Moseley, vía streaming, han presentado hoy esta muestra en la que, a través de cerca de 130 dibujos originales, 48 maquetas y diversos audiovisuales, se descubre cómo los personajes de Pixar son fruto de un intenso trabajo en equipo para conseguir una buena definición del personaje, para trasmitir lo mejor posible el argumento y para que encajen con el resto de elementos de la película, también los paisajes. La exposición está organizada por Pixar Animation Studios en colaboración con la Fundación ”la Caixa".

Ésta es la segunda colaboración de la Fundación “la Caixa” con los estudios Pixar ya que en 2015 también se pudo ver en algunos centros CaixaForum la exposición Pixar, 25 años de animación, con una gran acogida de público. En aquella ocasión, la muestra, que tuvo un largo periplo internacional por museos como el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York y por países como Reino Unido, Japón, Australia, México, China, Italia, Alemania, Holanda y Francia, era una profunda revisión del trabajo de esta compañía pionera en la animación por ordenador en sus 25 años de historia. Presentaba un recorrido por algunos de los largometrajes que había producido Pixar desde Toy Story (1995), el primero creado en su totalidad mediante efectos de animacióndigitales, hasta ese momento.

Nuevo enfoque

'Pixar. Construyendo personajes', en cambio, presenta un nuevo enfoque que se centra en el primer proceso de desarrollo de los personajes, desde la génesis. La exposición demuestra que los personajes de Pixar son el resultado de un cuidadoso y riguroso trabajo creativo tras un profundo trabajo de investigación. De esta forma, adentra al espectador en las bambalinas creativas de una gran factoría de ficción, como es Pixar.

Boceto de la película Toy Story. / PIXAR

Al largo de la exposición, se analiza los orígenes de diversos protagonistas de algunos de los largometrajes más famosos de los estudios, desde sus inicios hasta la actualidad. No faltan las cuatro primeras entregas de la pionera Toy Story pero en el recorrido de la muestra nos vamos encontrando con los personajes de películas como Brave (Indomable), Ratatouille, Bichos, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Buscando a Dory, Los increíbles, Del revés (Inside Out), Cars, Up, Coco e incluso Soul, la última producción de Pixar que tiene previsto su estreno en España el día de Navidad.

A través de citas y de testimonios audiovisuales, los propios artistas de los estudios ofrecen una mirada desde el interior de los estudios y demuestran una idea clave de la exposición: la noción de industria creativa y la profesionalidad de los centenares de personas involucradas durante años en cada uno de los proyectos de Pixar.