Indignación en La Graciosa por la negativa de la Guardia Civil a trasladar migrantes a Lanzarote

Los vecinos de la isla de La Graciosa han mostrado su indignación por la negativa de la Guardia Civil a acudir hasta la Octava Isla, este pasado martes, para encargarse del traslado de los 32 migrantes que habían llegado a bordo de una patera a la playa de Las Conchas. La concejal delegada de La Graciosa en el Ayuntamiento de Teguise, Alicia Páez, asegura que agentes de la Benemérita le comunicaron que "desde altos cargos" les habían comunicado que no acudieran.

Páez afirma que nada más tener conocimiento de la llegada de la patera, se puso en contacto con la Guardia Civil quien le solicitó que trasladaran a los migrantes hasta el puerto de Caleta de Sebo donde serían recogidos por la patrullera. La concejal señala que así lo hicieron, llevando a los migrantes en coches de trabajadores del ayuntamiento y con la ayuda de EMERLAN "poco a poco" hasta el puerto.

Mientras esperaban, los propios vecinos así como trabajadores del consistorio e incluso la concejal les compraron algo de comida a los migrantes. Al ver que nadie venía a por ellos, Alicia Páez volvió a llamar a la Guardia Civil y hay conoció la negativa a acudir a La Graciosa a por los migrantes "me djieron que desde arriba, altos cargos les habían dicho que ellos están para el mar y que no venían a recogerlos".

Páez añade que la patrullera de la Guardia Civil llegó hasta el puerto de Órzola, en Lanzarote, "pero nunca vino a La Graciosa" porque tenían órdenes de no recogerlos ante lo cuál, la concejal vuelve a insistir "les vuelvo a llamar, vuelvo a insistir y me dicen que están buscando soluciones y ya pasadas las cinco de la tarde, me dicen que van a activar a EMERLAN". De hecho, la ONG llegó a la Octava isla con dos de sus embarcaciones en torno a las 18:00 h. para posteriormente realizar el remolque de la patera.

Los migrantes en el puerto de Caleta de Sebo a la espera de ser trasladados. / Cadena SER

Ante esta situación, Alicia Páez se ha mostrado indignada "y avergonzada" por el "penoso trato" recibido en la isla con este asunto ya que señala que trabajadores del ayuntamiento, EMERLAN, un vigilante de seguridad del puerto y ella mismao tuvieron que estar "custodiando a esta gente y ayudando a esta gente".

Páez reconoce que es la primera que les ocurre algo parecido y eso hace que aumente su sorpresa y al mismo tiempo su enfado "¿dónde está el delegado del Gobierno? ¿dónde están las fuerzas de seguridad? que esto es competencia de ellos, la inmigración es competencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Lo que no se puede concebir es lo que hemos vivido en este caso".

La concejal asegura que los vecinos están muy enfadados porque ni los trabajadores del ayuntamiento ni del puerto, son las autoridades que tienen que estár custodiando a esas personas y atendiéndoles "y lo hacemos, ¿cómo es posible que puedan suceder estas cosas?". Páez ha aprovechado para reiterar la necesidad de que la Guardia Civil tenga presencia permanente en La Graciosa.