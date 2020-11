Creix la violència en els narcoassalts de marihuana

Han ingressat a presó els tres protagonistes d'un assalt amb trets i amenaces de mort per robar plantacions de marihuana a un altre grup afincat a Badalona. Les imatges a les quals ha tingut accés SER Catalunya són molt representatives de la violència que envolta aquest tipus de cultius i que cada vegada va a més.

L'assalt va passar el 18 de setembre quan quatre homes van entrar cap a un quart de nou del vespre en una casa, al carrer Tiano de Badalona. A les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de l'habitatge, que tenen molta nitidesa, es veu com un d'ells porta una pistola a la mà, els gossos senten que arriba algú, surten a cridar i comencen els trets, fins a cinc en total. Els investigadors van trobar quatre cartutxos més a terra.

El propietari de la casa i un altre home van rebre cops de culata i un d'ells va acabar atès pel SEM per una ferida oberta al cap. Els veïns van alertar en sentir els trets i una patrulla de la Guàrdia Urbana de Badalona es va presentar a la casa i ja va trobar el ferit a terra, al mateix carrer. L'amo de la propietat, espanyol de 36 anys, va acabar explicant als agents que tenia plantes de marihuana a casa i per això l'havien assaltat. La Policia Local va alertar aleshores als Mossos.

Els agents de la Unitat d'Investigació de Badalona van interrogar al propietari i van revisar la finca. A l'hort, en un dels laterals de la casa, hi van trobar unes 50 plantes i al pis superior hi havia material per tenir-hi un cultiu interior. L'assaltat va explicar que havien desaparegut algunes bosses de marihuana que s'estaven assecant, que s'havien endut els lladres. És el que en l'argol delinqüència es coneix com un "vuelco", i consisteix en robar la droga de la competència.

El denunciant, que també va rebre cops de pal, va explicar que coneixia un dels assaltants perquè li havia fet la instal·lació de marihuana.

Els investigadors van detenir els tres assaltants el 4 de novembre i van fer tres entrades i escorcolls en una casa de Vallromanes, llogada per 2500 euros al mes per una persona sense ofici ni benefici, i també van entrar en dos pisos del barri de Canyet de Badalona. Però no hi van trobar res, només una pistola de fogueig que no té res a veure amb la que es va fer servir a l'assalt. La policia creu que els tres empresonats de 36, 37 i 38 anys, de nacionalitat espanyola, tenien coneixements i recursos per dedicar-se a instalar plantacions de marihuana i en aquest cas robar-les després. De fet, a la casa de Vallromanes hi van trobar indicis d'un cultiu però ho havien desmantellat tot.

En una de les entrades en un dels dos pisos de Badalona, els agents hi van trobar 32.000 euros en efectiu.

La policia està molt preocupada per la proliferació dels cultius de marihuana i especialment per la violència que hi ha entre grups que s'hi dediquen. Segons un informe analític dels Mossos sobre aquest fenomen, des del 2016 hi ha hagut 11 crims relacionats amb el cultiu de marihuana. I des del 2015 els robatoris violents d’aquesta droga a casa suposen més del 70% dels assalts amb violència per drogues. I de vegades hi ha petits productors sense experiència en el món criminal que en són víctimes. També els centres que venen llavors o productes.

A més l’any passat, segons els Mossos, quasi la meitat de les xarxes criminals que traficaven amb marihuana tenien armes de foc o detonadores (el 47%).