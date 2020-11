Urbaser podría enfrentarse a una multa por incumplir el contrato de zonas verdes

La Corporación Local arandina inicia los trámites para imponer una multa a Urbaser por incumplimientos en el servicio de conservación de zonas verdes. El pleno ordinario de este mes de noviembre incluía este jueves una propuesta del equipo de gobierno que está basada en los informes técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente, que determinan que esta empresa está prestando su servicio con menos trabajadores de los 28 que estipula el contrato.

Esta irregularidad se contempla como una falta grave, que lleva aparejada una sanción de 30.000 euros para una empresa que tiene con el Consistorio arandino firmado un contrato de 294.000 euros anuales.

Al comienzo del debate, la concejal no adscrita Mar Alcalde se mostraba especialmente crítica con estas irregularidades y con la falta de control del Ayuntamiento, que no ha podido atajarlas desde hace tiempo. “Me he quedado con las palabras que pronuncio en este salón de plenos la técnica el pasado lunes en la comisión de urbanismo de servicios de la comunidad, en la que dijo que esta empresa no cumple en nada: con eso creo que está todo sintetizado”, enfatizaba Alcalde.

Le sucedía en estas críticas la concejal de IU, que comenzaba diciendo que estos problemas derivan de la política de privatización de servicios públicos. Vanesa González recordaba que esta formación política ya en 2015 presentó una moción proponiendo soluciones. “Solicitábamos la realización de un informe global de contratos y concesiones del Ayuntamiento para identificar posibles malas prácticas, abusos o incumplimientos por parte de las empresas adjudicatarias y para poder ver antes esto que está pasando aquí”, señalaba esta edil.

Podemos ponía el acento en las consecuencias que tienen estos incumplimientos para los parques y jardines de Aranda. Su portavoz comentaba que había constancia desde hace tiempo de estas irregularidades, aunque hacía falta un informe técnico que lo ratificara. “Sólo hay que darse un paseo y podemos ver la situación en la que están algunos parques y jardines y zonas verdes y ahora tenemos datos concretos de los incumplimientos”, destacaba Andrés Gonzalo.

Vox, por su parte, recordaba que en su momento votó en contra de la prórroga que se concedió a esta empresa, a pesar de que ya se hablaba de ciertos incumplimientos, al acabarse el tiempo del contrato sin que el Ayuntamiento hubiera hecho los trámites para sacar el servicio de nuevo a concurso. No obstante destacaba la circunstancia de que el beneficio que puede haber obtenido Urbaser por esta merma es mayor que la sanción que se impone, que es la máxima que contempla el reglamento. “¿Qué sucede ahora cuando el responsable del área nos comenta que incluso imponiendo el máximo de penalidades la empresa todavía gana dinero?”, se preguntaba Sergio Chagartegui para finalizar su primer turno de debate.

A este respecto, el portavoz de Ciudadanos indicaba que el Ayuntamiento no descarta la posibilidad de abrir otro expediente al margen de esta multa exigiendo a Urbaser daños y perjuicios por el deterioro de las zonas verdes que puede asociarse a esta merma de la plantilla. “Por parte del Ayuntamiento se va a hacer un estudio para ver incluso si pudiera ser necesario o pudiera aplicarse aquí algún otro tipo de expediente sancionador y daños y perjuicios”, manifestaba Francisco Martín Hontoria.

Finalmente, la corporación acordaba iniciar el expediente de imposición de penalidades con la abstención del PSOE. Ángel Rocha planteaba en el debate algunas dudas sobre si este procedimiento está bien sustentado legalmente. El concejal socialista planteaba “atar bien los cabos” para asegurarse de que la empresa no va a poder eludir la sanción si lo recurre a los tribunales. “No ganamos nada por adelantar 15 días y sí podemos perder que la maquinaria legal que tiene Urbaser en este caso, que se supone en una empresa potente, convierta este expediente de penalidad en fallido”, advertía Rocha.

Una vez iniciado este expediente la empresa podrá utilizar los plazos legales correspondientes para presentar sus alegaciones ante la imposición de esta sanción.

Otros acuerdos

Entre otras cosas, en esta sesión plenaria se aprobó por unanimidad actualizar la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Cerámica, que queda establecido en 30 euros al mes para los alumnos de los cursos, con una rebaja de un 1’5 euros para quienes tengan Tarjeta Joven. El acuerdo salió con los votos en contra de Vox, que no encontró ningún apoyo a su enmienda que plateaba subirla a 40 con reducción del 50% para las familias menos pudientes.

Por unanimidad se aprobó la adhesión del Ayuntamiento al convenio con la Junta de Castilla y León y la FREMP para facilitar la cobertura de plazas de Policía Local con convocatorias unitarias que sirvan para evitar el éxodo de los opositores que sacan plaza paralelamente en ciudades más grandes.

En el capítulo de mociones, el PSOE encontró el apoyo de Podemos, IU y los concejales no adscritos contra el decreto del 14 de noviembre de la Junta que afecta al personal sanitario, que salió adelante por mayoría simple, con la abstención del PP, Ciudadanos y Vox. Por falta de tiempo y para no sobrepasar las diez de la noche, como se había acordado para esta sesión plenaria, que comenzó a las siete de la tarde, fue ésta la única moción que se votó, dejando para el próximo pleno la propuesta, también socialista, que pide una línea de subvenciones directas para profesionales autónomos y empresas que presten actividades en el sector del comercio minorista, centros deportivos, restauración, hostelería y ocio nocturno por el cierre total o parcial de sus negocios por la pandemia, y la del PP contra la Ley Celiaá para pedir al Gobierno que dé marcha atrás en este proyecto de Ley Orgánica de Educación.