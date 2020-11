Tebas: "La Liga, junto con la Bundesliga, saldrá reforzada tras la pandemia"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, está convencido de que "la liga española será, junto a la alemana, de las ligas que saldrán más favorecidas por la crisis económica consecuencia de la pandemia de COVID-19".

"No cabe la menor duda de que, dentro de la crisis, las ligas que van a salir más fortalecidas van a ser la española y la alemana", dijo Tebas en Bilbao, en el anillo central del estadio de San Mamés dentro de una jornada organizada por la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) sobre 'fair play' financiero y derechos audiovisuales en el mundo del fútbol.

Tebas participó en las dos mesas de debate en las que se dividió una jornada que tenía como título "Derecho de la Competencia y los nuevos retos en el fútbol profesional ante la pandemia".

En la primera, sobre "El 'fair play' financiero en los clubes de fútbol ante la covid y sus consecuencias", el presidente de La Liga estuvo acompañado por el director General del Athletic, Jon Berasategi, y el jefe del Departamento de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de Naciones Unidas, Juan Luis Crucelegui.

Tebas hizo en ella una defensa del "control económico" aplicado a los clubes, algo que cree que le ha servido a LaLiga para "volver a demostrar al sector financiero nacional, europeo y mundial que somos un sector fiable y creíble".

El control económico "ha venido a arreglar injusticias como las que sufría el Athletic cuando luchaba contra clubes que no cumplían con sus obligaciones económicas, no pagaban impuestos, y se endeudaban alegremente. Eso se trasladaba al césped porque disponían de un dinero para fichar que verdaderamente no lo habían generado ellos", ha dicho el máximo mandatario de la LFP.

También considera que ese control económico le ha venido muy bien al fútbol español en estos tiempos de pandemia. "Soy positivo porque predecimos lo que va a pasar, los clubes están tomando las medidas adecuadas y ya en la temporada 2021-2022", con la aparición de "la vacuna" contra la COVID-19, "nos vamos a encontrar en una situación de normalidad".

Tebas hablo de casos concretos y desveló que 14 clubes se van a exceder de su límite financiero, entre ellos "el FC Barcelona en 200 millones. Asimismo, aseguró que "el Valencia no tenía otra opción" que actuar como ha hecho, vender a jugadores importantes, ante "la doble crisis" en la que se ve inmerso: "ha dejado de jugar la Champions y ha llegado la pandemia". dijo.

Tebas, por otro lado, ve "muy peligroso" el dopaje financiero en el que considera que incurren "equipos estado" como el PSG o el Manchester City que "están dopados en sus patrocinios".

"El salario del fútbol europeo está inflacionado el 15 % porque estos clubes no pagan con lo que generan, sino con el petróleo y el gas. Tienen más patrocinios que el Madrid, el Barcelona y el Manchester sin tener su imagen de marca, pagan mucho más de lo que generan y eso hay que cortarlo porque ese es el gran problema del fútbol europeo, que los patrocinios están dopados", reflexionó, admitiendo que todas las denuncias a esos equipos la ha hecho LaLiga".

También se quejó de que en España "la llamada Ley Beckham sigue existiendo, salvo en el fútbol". Y explicó que los "beneficios fiscales" de ese tipo de leyes los ha adoptado también Italia y que por eso se está dando mucho "traslado de talento" al país transalpino.

Berasategi, por su parte, explicó: "Los clubes grandes estamos sufriendo más la crisis porque dependemos menos de los ingresos de televisión" y cifró las pérdidas del Athletic en "30 millones de euros" en las dos temporadas afectadas por la pandemia.

Crucelegui, cree que "la liga inglesa es la que está sabiendo capear mejor la pandemia porque tiene más ingresos y un sistema de control más eficiente. La liga alemana y española lo llevan de mejor manera que la italiana, que está teniendo problemas importantes, y que la francesa, que lo está pasando bastante mal porque acabó en marzo y perdió parte de los ingresos". dijo el representante de Naciones Unidas para el derecho de la competencia.

Tebas compartió el segundo coloquio, sobre "Derechos audiovisuales", con el Secretario General y la Directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps y María Tato, y la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza.

Camps abogó por "diálogo, diálogo y diálogo" para subsanar las diferencias en la cuestión de los horarios del partidos; Tato, exdirectiva el Athletic, entiende que "el futuro del fútbol femenino pasa por su visualización y gestión de los derechos de televisión" y la `presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza hizo hincapié en la amenaza que supone para las ligas nacionales la posibilidad de que llegue "la Superliga europea".