Cervera da la clave para mejorar: "Tenemos que robar"

Álvaro Cervera ya piensa en el partido de este sábado ante el Elche, pero el entrenador amarillo, todavía de reojo mira al último tropiezo del equipo amarillo. Por eso, este medio día en sala de prensa, reconocía que el encuentro anterior no había quedado en el olvido. "Olvidarme del partido no me he olvidado. Creo que no debo olvidarlo porque son partidos que se te quedan, igual que los muy buenos. Hay que repasarlo mucho y darle la importancia que tiene. El partido ante el Elche va a ser diferente, pero igual de difícil”, aseguró el entrenador cadista.

Cervera es un amante del orden y del rigor táctico en sus equipos, pero reconocía que si le dieran a elegir una mejora que pudiera hacer en el equipo elegiría robar más pelotas. “El equipo tiene que mejorar varias cosas. Si me diesen a elegir, robar la pelota y hacer algo con ella en el inicio del robo. Robarla y hacer algo en el inicio. Cuando conseguimos robar el balón, el primer pase o segundo pase hay que mejorarlo. Sabemos que no somos un equipo muy exquisito con el balón. Debemos tener ciertas cosas en ciertas situaciones”.

Para Cervera la explicación sobre por qué el equipo roba menos se debe a diversas circunstancias. "Por la calidad del rival, porque antes manejábamos los partidos controlando las dos o tres maneras de sacar la pelota. Cuando los diriges pueden tener problemas, pero luego te encuentras equipos como la Real que cuando no la saca uno la saca otro. Los rivales son importantes, pero también tenemos que mejorar el planteamiento del principio para tener las cosas claras y que las cosas salgan bien y cuando las tengamos claras tener un mayor porcentaje de acierto".

Cervera reconoce que más que preocuparle la presión sobre la necesidad de ganar el partido ante un rival directo, le preocupa encadenar otro resultado negativo y que la dinámica sea mala. “Me preocupa es entrar en una dinámica mala. Venimos de perder dos partidos seguidos, vamos al Elche, luego vienes el Barcelona. Eso lo tienes en la cabeza siempre. El trabajo del equipo sigue la misma línea, somos los mismos que antes con más oposición, más bajas, menos claridad en los partidos, pero somos los mismos. Lo que no tenemos ahora lo recuperaremos porque el fútbol es cíclico. Los partidos que hemos perdido hay que darle importancia al rival, pero me fijo en mi equipo. El trabajo es bueno y tenemos que seguir haciendo lo mismo. Volveremos a sacar resultados”.

El partido no será fácil. “Tienes la sensación de que no va a ser parecido a los dos partidos que hemos jugado. Eso no significa que vaya a ser fácil, sino diferente. El Elche piensa igual que nosotros que estaremos en la misma situación a final de liga. He visto al Elche haciendo buenos partidos, jugando bien, haciendo las cosas bien. Va a ser un partido muy difícil”.

Por último, el entrenador cadista también tuvo palabras para Diego Armando Maradona, del que lo recordaba como jugador y además contaba una anécdota sobre el argentino. "Pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Recuerdo haber jugado contra el Sevilla estando yo en el Valencia. Guardo ese recuerdo. Creo que era un partido amistoso. Recuerdo estar con Diego en el campo. La única persona que he perseguido hasta el hotel cuando yo vivía en Santander y fue allí a jugar. Era el mejor. Ahora ha aparecido Messi que se puede equiparar. Más allá de esos dos no hay mucho. Leí ayer que Maradona inventó el juego que estaba inventado, y era así. Verle jugar era espectacular. Hacía cosas que no le he visto hacer a nadie. Como persona, cada uno tiene su forma de ir por la vida. No puedo opinar sobre eso porque no le conocí”.