Freno a las inundaciones en Sada

Las inundaciones en Sada pasarán a la historia, o al menos dejarán de ser tan importantes como hace unos años cuando llegaban las lluvias intensas. Hoy va a aprobación definitiva el convenio del Concello con la Xunta para la mejora de todas las infraestructuras hidráulicas del Río Maior. Unas obras con un presupuesto de más de un millón y medio de euros y que, si se cumplen los plazos, comenzarán el próximo año. Benito Portela, alcalde, reconoce la dificil situación por la orografía del municipio: "Evidentemente si desbordan os ríos é moi difícil controlarlo pero o que temos que procurar é ter unha infraestructura coa sufuciente capacidade como para que non se produzcan no núcleo urbano, que xa digo é moi sensible pola cota de Sada e polas cuncas fluviais, 6km/2 de cuncas que desembocan en 2,8 m/2 de sección".

El convenio sale adelante cuatro años después de las últimas grandes inundaciones que anegaron parte de la localidad y del acuerdo alcanzado entre todas las administraciones para acabar con aquella situación. Serán obras que aumentarán la capacidad de desagüe y que eliminarán los obstáculos del tramo final de los Ríos Maior y Fontaira. El Ayuntamiento de Sada se encargará de la redacción del proyecto constructivo.