Dénia no puede atender muchas de las reclamaciones de las enfermeras

Pocas, o casi ninguna, de las siete reivindicaciones planteadas por el personal de enfermería de la residencia de personas mayores de Dénia pueden ser atendidas por el Ayuntamiento, en base a los informes técnicos elaborados.

Los concejales del Mayor, Sanidad y Recursos Humanos, Elisabet Cardona, Cristina Morera y Paco Roselló, respectivamente, han comparecido para informar sobre las gestiones que se están realizando a raíz del anuncio de huelga del colectivo de enfermería.

Roselló ha sido el encargado de detallar las respuestas a cada una de estas reivindicaciones en base a los informes técnicos.

Carrera profesional

El edil explica que en base a la propia ley de la Generalitat Valenciana no se puede aplicar esta carrera profesional de este colectivo, ya que no es de aplicación al personal funcionario de administraciones locales, situadas en territorio de la Comunitat Valenciana.

No obstante, Roselló apunta que en el Plan de Mejora 2020 se fijan unos reconocimientos de productividad y cumplimiento de objetivos de departamentos.

Aumento de plantilla fija y cobertura inmediata de bajas

Tampoco se puede cumplir porque según la tasa de reposición fijada en los Presupuestos Generales del Estado no se contempla ningún nuevo trabajador en enfermería porque no ha habido no ha habido ninguna baja.

En cuanto a la cobertura inmediata de las bajas que se produzcan, Roselló señala que se están cubriendo, pero no se puede hacer de forma inmediata porque lleva una tramitación administrativa y depende de si hay gente en las bolsas de trabajo.

Abono de los servicios extraordinarios como horas extras

El concejal asegura que durante la pandemia de la COVID-19 se han abonado según convenio del Ayuntamiento, y ha añadido que el pasado miércoles el equipo de gobierno aprobó las gratificaciones económicas, por su dedicación y actuación, que recibirán en sus nóminas.

Sobre el cómputo de las reuniones de trabajo como tiempo de trabajo, Roselló reconoce que durante la pandemia se han realizado reuniones en los cambios de turno, y no se han retribuido. A partir de ahora estas reuniones se realizarán en horas de trabajo.

Plan de formación específico

Se indica que la Diputación no ofrece formación a nivel de enfermería, y preguntan al personal con quién pueden conveniar para acceder a esa formación.

Lavado de uniformes en el propio centro

Esta es la única que se atenderá en su totalidad. Roselló ha señalado que se contratará a una persona más en la lavandería de la residencia, para poder, entre otras cosas, lavar los uniformes en el centro de trabajo como piden.

Exención voluntaria de la nocturnidad a partir de los 55 años

Desde el gobierno municipal señalan qu este derecho no está reconocido a ningún trabajador del Ayuntamiento y no se va a realizar una excepción.

Proyecto técnico de inversiones

Roselló insiste en las mejoras que se han llevado a cabo en estas instalaciones y las actuaciones previstas en 2021, y apunta que siete trabajadores no pueden decidir las prioridades de inversión.

Dentro de plan de inversiones, el colectivo también demanda un máquina para la realización de pruebas PCR. Al respecto, Morera responde que en todo momento se está siguiendo el protocolo de la conselleria de Sanidad, que marca que los cribados se realizan en caso de detectarse un caso positivo, y no recomienda hacerlos cuando no hay casos.

Objetivo: evitar la huelga

Los tres ediles han insistido en enviar un mensaje de tranquilidad a los residentes y sus familiares, y a la ciudadanía en general; y en la intención municipal de evitar la huelga. El próximo lunes se volverán a reunirse con la presidenta y la portavoz del comité de huelga.

No obstante, consideran que esta reivindicaciones son más políticas que laborales.