Un jutjat condemna l'Ajuntament de Barcelona per discriminar un urbà

Nou revés judicial contra l'Ajuntament de Barcelona per discriminació d'un agent de la Guàrdia Urbana a qui va obligar a jubilar amb 30 anys després de patir un accident en acte de servei el 2009 i quedar amb una incapacitat permanent. El jutjat contenciós administratiu 4 de Barcelona dóna la raó al policia, diu que ha estat discriminat, i ordena al consistori que li faci una avaluació mèdica especial per poder tornar a treballar en el cos, en una feina adequada a la seva condició física.

Vicenç Flores té un peu destrossat, primer per un atropellament, quan anava a auxiliar una víctima de violència de gènere, i després es va acabar de fer mal quan, encara de baixa, va veure un robatori in fraganti i va reduir el lladre. Fa 10 anys, l'Ajuntament el va expulsar del cos, sense fer-li cap prova mèdica especial per saber el seu potencial, ni passar-lo a segona activitat. Van argumentar, igual que ara, que només poden seguir treballant les persones amb una incapacitat parcial, però no total, ni permanent, com és el cas d'en Vicenç.

Després d'un llarguíssim periple judicial, el Comitè en Defensa de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides va dictaminar l'abril del 2019 que havia estat discriminat i ordenava que es fes una avaluació mèdica a l'agent. L'Ajuntament no va moure fitxa, aquest urbà va anar al contenciós i ara li ha donat la raó. "El que hauria de fer ara el consistori és convocar el tribunal mèdic i adaptar-me el lloc de treball, podria fer d'administratiu, agafar el telèfon a la sala de comandament o en diferents llocs. Se'm va vulnerar el meu dret a aquest tribunal, no van pensar què podia fer i què no i directament em van fer fora per raó de la meva discapacitat", explica Flores en una conversa amb SER Catalunya. S'ha reciclat fent de professor per a persones amb exclusió social però vol tornar a ser policia.

Ell és també president de l'Associació de Policies Locals (AIL-POLD) que tenen alguna discapacitat i reclamen el dret de poder seguir treballant. "És un problema molt greu que afecta molts cossos perquè n'hi ha molt pocs que tinguin reglament de segona activitat".

El jutjat contenciós administratiu 4 de Barcelona dictamina que l'Ajuntament l'ha discriminat per la seva discapacitat, que li ha denegat la tutela judicial efectiva perquè el consistori "no va voler restaurar els seus drets" després de la resolució de l'ONU i que, a més, li ha de pagar 1.210 euros per les despeses judicials de presentar la demanda a les Nacions Unides.

El consistori, que pot recórrer la sentència al TSJC, va al·legar que les recomanacions del Comitè per la Defensa de les Persones amb Discapacitat "no són d'obligat compliment, ni tenen eficàcia directa sobre el territori espanyol". Insisteixen que el Reglament de segona activitat de l'Ajuntament del 2002 només contempla una avaluació mèdica especial i una reincorporació quan els funcionari tenen un grau de discapacitat parcial. Però pel jutjat i per l'ONU això va en contra de l'article 43 de la Llei General de Policia

El jutjat contenciós no reconeix la petició de 14.267 euros que el policia feia per danys morals i patrimonials. Sí que reconeix que en un futur, si acaba readmès, li haurien de pagar el sou retroactiu que no ha cobrat des que el van expulsar.