El BNG denuncia la desaparición de los cursos de educación afectivo sexual en A Coruña

Los cursos de educación afectivo sexual que promocionaba el Ayuntamiento de A Coruña han desaparecido este año de colegios e institutos. Lo denuncia el BNG que atribuye la situación a la falta de diligencia administrativa del Concello al no licitar a tiempo el contrato del servicio. Los cursos se impartían. El Ayuntamiento anuncia que se repondrán durante el segundo trimestre con otra metodología porque el diseño anterior no funcionaba. La concejala de servicios sociales, Yoya Neira: Que sea el propio alumnado el que pueda llegar a través de referentes entre los iguales, los padres, lógicamente guiados por profesional cualificado, a las conclusiones más importantes vinculadas a cuestiones tales cómo puede ser la educación afectivo sexual o la violencia de género, y con ese programa piloto" .

La concejala Avia Veira critica que no se hayan impartido desde comienzo de curso porque considera la actividad necesaria en un contexto de consumo de contenidos tóxicos de los adolescentes a través de internet: "Estes cursos servían para que os rapaces e rapazas, os nenos é as nenas aprendesen sobre edcuación afectivo sexual, é porque é importante para nós , porque sabemos que hoxe en día esta rapazada esta a aprender educación afectivo sexual, mellor dito, está a desaprender educación afectivo sexual a través da pornografía é sabemos que iso reproduce conductas violentas contra as mulleres".

Señala además que la enseñanza es transversal y llega a todo el mundo. Hay hogares, recuerda, en que las niñas y niños reciben educación sexual y contraria al machismo, pero en otros no. El Bloque pide también información sobre las características de las charlas sobre estos temas que está impartiendo la concejalía de educación. Quieren conocer el temario, la formación de las personas que los imparten y el coste y las condiciones del concurso.