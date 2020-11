La Xunta demanda al Concello de A Coruña su hoja de ruta para la fachada marítima

La Conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, demanda al Concello de A Coruña que explique cómo piensa abordar la transformación de la fachada marítima en competencias que exceden el ámbito municipal. Afirma que sigue a la espera de que la alcaldesa, Inés Rey, responda a su invitación de reunión con la Xunta y la Autoridad Portuaria para que concrete sus propuestas. Ethel Vázquez considera que el nuevo presidente del organismo portuario, Martín Fernández Prado, será clave en este proyecto: "Sobre todo a solicitei porque el Concello da Coruña ven de asinar un convenio coa universidade, do que tivemos coñecemento a través dos medios de comunicacion é pretende abordar un tema que excede as competencias municipais e precisa das competencias dos terreos da Autoridade Portuaria e precisa das competencias da propia Concelleria de Infraestructuras polo tanto esa xuntanza esta solicitada dende hay moito tempo pola Consellería de Infraestructuras e ainda non sabemos nada"

Y la respuesta de Inés Rey. Nadie le marca la agenda, dice: "A las citas de la Alcaldesa de A Coruña por ahora las marca la Alcaldesa de A Coruña , cuando yo considere oportuno o vea necesario que tengo que marcar alguna cita en mi agenda, ya la hago".

Esta mañana Ethel Vázquez se ha reunido con la junta directiva del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con su decano, Enrique Urcola, a la cabeza. Vázquez les ha pedido colaboración fundamentalmente en proyectos de equipamientos sanitarios, en referencia a la ampliación del CHUAC.

El Consello de la Xunta ha autorizado el nuevo convenio del Plan de transporte metropolitano de A Coruña para los próximos cuatro años. La inversión autonómica supera los 15 millones de euros, casi cuatro al año.

Los 17 ayuntamientos integrantes del área aportarán un millón doscientos mil euros anuales. La Xunta financiará los descuentos en los billetes, los transbordos y las bonificaciones adicionales a usuarios y miembros de familias numerosas.